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كشف وزارة الدفاع الروسية عن دعوة مسلحي "القطاع الأيمن" الأوكراني العلنية لإبادة السكان الناطقين بالروسية وممثلي الجالية اليونانية في منطقة فيليكونوفوسيلكوفسكي في جمهورية دونيتسك.وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن الجمعة: "في منطقة فيليكونوفوسيلكوفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، يدعو مسلحون من تشكيل قومي من منظمة راديكالية من اليمين إلى الإبادة الجماعية للسكان الناطقين بالروسية والجالية اليونانية".بالإضافة إلى ذلك، يسلب القوميون أيضا الأموال والسيارات من المدنيين، مبررين ذلك باحتياجات الدفاع عن الأراضي.وشدد ميزينتسيف على أن "مثل هذه الأعمال التي يقوم بها النازيون الجدد الأوكرانيون هي أعمال إرهابية ضد سكانهم وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم"، مؤكدا أن "المسؤولين في نظام كييف والجناة المباشرين هم مجرمو حرب وإرهابيون".