في الضفة الغربية المحتلة... استشهاد فتى فلسطيني بنيران جيش الاحنلال

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استشهد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة على ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وزارة الصحة الفلسطينية التي أوضحت في بيان أن "الطفل زيد محمد سعيد غنيم توفي إثر إصابته برصاص الإحتلال الحي في الرقبة والظهر في المستشفى متأثراً بجروحه".