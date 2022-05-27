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في الضفة الغربية المحتلة... استشهاد فتى فلسطيني بنيران جيش الاحنلال

Lebanon 24
27-05-2022 | 15:40
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استشهد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة على ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وزارة الصحة الفلسطينية التي أوضحت في بيان أن "الطفل زيد محمد سعيد غنيم توفي إثر إصابته برصاص الإحتلال الحي في الرقبة والظهر في المستشفى متأثراً بجروحه".  
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