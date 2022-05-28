Advertisement

عربي-دولي

بعد فضيحة "بارتي غيت"..دعوات لاستقالة رئيس وزراء بريطانيا!

Lebanon 24
28-05-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-956748-637893186369193924.jpg
Doc-P-956748-637893186369193924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم نائب ينتمي لحزب المحافظين خطابا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون واستقال آخر من منصب مساعد وزيرة الداخلية مما زاد الضغوط على جونسون بسبب إقامة حفلات غير قانونية في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق في البلاد لمكافحة كوفيد-19.
Advertisement
 
وقال بوب نيل رئيس لجنة العدل في البرلمان إن التقرير الرسمي عن هذه الحفلات الذي صدر يوم الأربعاء يظهر نمطا من "السلوك غير المقبول" على مدى أشهر خلال أزمة بريطانيا في مواجهة فيروس كورونا وأضاف أنه لا يرى أن تفسيرات جونسون التي قدمها تتسم بالمصداقية.

وقال نيل في بيان "الثقة هي العنصر الأهم في السياسة لكن تلك الأحداث قوضت الثقة ليس فقط في مكتب رئيس الوزراء بل في العملية السياسية نفسها... الأمر يتطلب تغييرا في القيادة من أجل إعادة بناء الثقة والمضي قدما".

وقال جونسون بعد صدور التقرير فيما عرف بفضيحة "بارتي غيت" إنه يتحمل مسؤولية الأحداث التي وقعت لكنه رفض الاستقالة.

وقال باول هولمز، وهو نائب آخر ينتمي للمحافظين، في وقت سابق الجمعة إنه سيستقيل من منصبه الحكومي في وزارة الداخلية للتركيز على تمثيل دائرته الانتخابية.

وقال في بيان "من الواضح بالنسبة لي أن هناك انعداما عميقا في الثقة في الحكومة وحزب المحافظين بسبب تلك الأحداث".
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-05-28
11:00 | 2022-05-28
10:30 | 2022-05-28
09:27 | 2022-05-28
09:00 | 2022-05-28
08:00 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website