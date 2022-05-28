26
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قضاء تونس يمنع الغنوشي من السفر.. بقضية جهاز النهضة السري
Lebanon 24
28-05-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم زعيم النهضة راشد الغنوشي.
Advertisement
فقد صدر القرار، مساء أمس الجمعة، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة، المتعهد بهذا الملف، وفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية.
ومنذ شهر كانون الثاني الماضي، بدأ القضاء تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
اغتيال بلعيد والبراهمي
ويتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السرّي للنهضة، بالوقوف وراء اغتيالهما عام 2013.
كما يتهم بعض قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسييره والإشراف عليه.
يذكر أن قوات الأمن التونسي سبق أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصا، من بينهم الغنوشي، الذي تم استجوابه مطلع شهر نوفمبر عام 2019، غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي.
وكانت قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انخفاض اضافي بسعر صرف الدولار... هذا ما سجله حتى الساعة !
Lebanon 24
انخفاض اضافي بسعر صرف الدولار... هذا ما سجله حتى الساعة !
04:00 | 2022-05-28
28/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مليارات الدولارات تتحرّك بين لبنان و 5 دول بارزة.. أرقامٌ تكشف كل شيء
Lebanon 24
مليارات الدولارات تتحرّك بين لبنان و 5 دول بارزة.. أرقامٌ تكشف كل شيء
14:00 | 2022-05-27
27/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باخرة "فيول" وصلت الى الزهراني.. التيار سيعود الى كافة الاراضي في هذا الموعد!
Lebanon 24
باخرة "فيول" وصلت الى الزهراني.. التيار سيعود الى كافة الاراضي في هذا الموعد!
00:56 | 2022-05-28
28/05/2022 12:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على لبنان.. هكذا ستكون الأوضاع فيه قريباً
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على لبنان.. هكذا ستكون الأوضاع فيه قريباً
03:30 | 2022-05-28
28/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب تراجع باسيل ورشّح بو صعب
Lebanon 24
لهذه الأسباب تراجع باسيل ورشّح بو صعب
12:02 | 2022-05-27
27/05/2022 12:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-05-28
بوتين: مستعدون للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية
11:00 | 2022-05-28
"أخطر سيناريو" يخشاه جيش الإحتلال.. هل ستنفجر الجبهة مع لبنان؟
10:30 | 2022-05-28
مدفيديف يدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه العملاء الأجانب
09:27 | 2022-05-28
الغرب يزود أوكرانيا بأسلحة جديدة "تتيح ضرب أهداف بعيدة"
09:00 | 2022-05-28
شبح الفقر يسيطر على أوكرانيا... ازمة اقتصادية تضاف الى المعاناة الاوكرانية
08:00 | 2022-05-28
مسؤول روسي يكشف عن المدة اللازمة لنزع سلاح أوكرانيا
فيديو
بعد أقل من عام على زواجها.. دانا الحلبي تنفصل عن زوجها وتؤكد: "الرجال مثل بعضهم" (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من عام على زواجها.. دانا الحلبي تنفصل عن زوجها وتؤكد: "الرجال مثل بعضهم" (فيديو)
11:00 | 2022-05-28
28/05/2022 18:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي يُهاجم شيرين عبد الوهاب: "الشهرة جننتك... روحي لطبيب نفسي"! (فيديو)
05:00 | 2022-05-28
28/05/2022 18:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
غوغل تدخل المنافسة.. ستُطلق أول هواتفها القابل للطي وهذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2022-05-28
28/05/2022 18:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact