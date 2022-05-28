شرقي أوكرانيا.. مخاوف من تكرار ما حصل في ماريوبول

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تتزايد المخاوف من تكرار سيناريو الدمار والفظائع التي تعرضت لها مدينة ماريوبول في منطقة دونباس الصناعية شرقي أوكرانيا، والتي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا.ويزعم الانفصاليون في دونباس أنهم سيطروا الجمعة على "مركز السكك الحديدية"، فيما جدد مسؤولون أوكرانيون مطالباتهم للدول الغربية باستمرار تزويدهم بالأسلحة لوقف الهجوم الروسي في البلاد.وأقر مستشار الرئاسة الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش بهذه الخسارة، رغم أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية ذكر الجمعة أن "الجنود تصدوا للمحاولات الروسية لطردهم".وتركزت المعارك الجمعة في مدينتين رئيسيتين: سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وهي آخر المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في لوهانسك، فيما تقول السلطات الأوكرانية إن 1500 شخص في سيفيرودونيتسك لقوا حتفهم بالفعل منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا.وقال عمدة سيفيرودونيتسك، ألكسندر ستريوك لوكالة أسوشيتيد برس إن "القصف المدفعي المكثف لا يتوقف ليلا أو نهارا.. يتم تدمير المدينة بشكل منهجي. 90 في المئة من المباني تعرضت للضرر".ووصف ستريوك الظروف في المدينة بما تعرضت له ماريوبول التي أصبحت في حالة خراب، بعد تعرضها لحصار ووابل من هجمات القوات الروسية، حيث يتوقع تسبب هذه الهجمات بوفاة أكثر من 20 ألف شخص من المدنيين.وقبل الحرب كان يقطن سيفيرودونيتسك أكثر من 100 ألف نسمة، ولكن الآن بقي فيها 12-13 ألف شخص فقط موجودين في الملاجئ ومعزولين بشكل كبير عن بقية أوكرانيا، بحسب ستريوك.وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص بسبب الحرب، وهو ما يشمل القتلى جراء القصف أو الحرائق الناجمة عن الضربات الصاروخية الروسية، أو أنهم قتلوا وهم محاصرون تحت الأنقاض.وكشف ستريك أن قوات روسية للاستطلاع والتخريب، هاجمت الحي الشمالي الشرقي، واستهدف فندق مير في المنطقة.معهد دراسات الحرب، ومقره واشنطن قال إنه يمكن العثور على "تلميحات" حول استراتيجية موسكو بشأن في دونباس في ماريوبول، حيث تعمل موسكو على تعزيز سيطرتها من خلال تدابير تشمل بث برامجها، وتغيير المناهج الدراسية.فيليب بريدلوف، رئيس سابق للقيادة الأوروبية الأميركية في حلف الناتو، قال خلال ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الجمعة، إن "روسيا عدلت أهدافها مرة أخرى.. أذ أنهم يسعون لتدعيم مكانهم على الأراضي التي لديهم بدلا من التركيز على توسيعها".وقال محللون أوكرانيون لوكالة أسوشيتد برس إن القوات الروسية تستغل التأخير في شحنات الأسلحة الغربية لتكثيف هجماتها خاصة في دونباس، حيث تريد توسيع سيطرتها هناك.المحلل العسكري، أوليه زدانوف أوضح أن تقييما من وزارة الدفاع البريطانية يشير إلى أن الهجمات العدوانية الروسية المكثفة قد تأتي بنتائج عكسية من خلال استنفاد الترسانة الروسية بشكل خطير"، مضيفا أن روسيا تنشر دبابات "تي-62" عمرها 50 عاما، مما يعني أن ثاني أكبر جيش في العالم "تنفد لديه المعدات الحديثة".