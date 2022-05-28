جدري القرود.. كم بلغ عدد الحالات عالمياً؟

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سجلت حوالي 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة إصابات بالفيروس، مع وجود أكثر من 200 حالة ما بين مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.ويثير التفشي الانزعاج لأن جدري القردة، الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق وتم اكتشافه لأول مرة في القردة، يظهر غالبا في غرب إفريقيا ووسطها، ونادرا ما ينتشر في أماكن أخرى.وفيما يلي قائمة بالدول التي سجلت حتى الآن حالات اشتباه أو إصابات مؤكدة:آسيا والمحيط الهادي– سجلت أستراليا في 20 أيار أول إصابة لمسافر كان قد عاد مؤخرا من بريطانيا، وتم أيضا تسجيل حالة اشتباه.أوروبا– أكدت النمسا أول إصابة في 22 أيار .– اكتشفت بلجيكا حالتين يوم 20 أيار .– رصدت جمهوية التشيك أول حالة بها في 24 أيار .– سجلت الدنمارك ثاني إصابة في 24 أيار ، بعد يوم من تسجيل الحالة الأولى.– وثقت فنلندا أول إصابة في 27 أيار .– زادت الحالات المؤكدة في فرنسا إلى خمس في 25 أيار .– ألمانيا سجلت ثلاث إصابات أولها في 20 أيار .– إيطاليا أكدت تسع حالات بحلول 26 مايو، وكانت أول إصابة في 19 أيار .– أبلغت هولندا عن أول حالة في 20 أيار ، وأكدت منذ ذلك الحين “بضع” إصابات أخرى، دون تحديد العدد الدقيق، وفق “رويترز”.– البرتغال أكدت 16 إصابة جديدة في 27 أيار ، ليصل العدد الإجمالي إلى 74.– أول إصابة سجلتها سلوفينيا في 24 أيار .– ارتفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 84 حالة، بعدما أكدت 25 حالة جديدة في 26 أيار .– أول إصابة سجلتها السويد في 19 أيار .– أعلنت سويسرا أول إصابة مؤكدة بها في 21 أيار .رصدت المملكة المتحدة 14 إصابة جديدة في إنجلترا في 24 أيار ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 70.الشرق الأوسط– إسرائيل أكدت أول إصابة لديها في 21 أيار .– ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” أن الإمارات سجلت أول إصابة في 24 أيار .الأميركيتانأعلنت الأرجنتين عن أول حالة مشتبه بها في 23 أيار ، وسجلت كندا 10 إصابات جديدة في 27 أيار ، ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 25.كذلك أكدت الولايات المتحدة تسع إصابات إضافية في سبع ولايات في 26 ايار، وارتفع الإجمالي بذلك إلى 11 منذ اكتشاف أول إصابة في 18 أيار .