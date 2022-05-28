محللة أميركية: بايدن يكذب على الأميركيين بشأن أسباب ارتفاع أسعار البنزين

قالت المحللة الأميركية، ساندرا فريدمان، في موقع "American Thinker"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته يضللون المواطنين بشأن أسباب الزيادة الحادة في أسعار البنزين في البلاد.

وأضافت فريدمان: "إن ارتفاع أسعار الغاز هو نتيجة مباشرة لإعلان جو بايدن في أول يوم له كرئيس أنه أوقف عمليات الحفر الأمريكية وإنتاج النفط ومشروع خط أنابيب XL".

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