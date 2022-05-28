بالأرقام.. تعرفوا على أفقر 25 دولة في العالم

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان: "أفقر 25 دولة في العالم وفقاً لتصنيف العام 2022"، وجاء فيه:

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 663 دولاراً، والناتج المحلي الإجمالي 3.1 مليارات دولار. عدد السكان 4.7 ملايين، والعمر المتوقع عند الولادة 52.9 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 686 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 7.3 مليارات دولار، وعدد السكان 10.9 ملايين، والعمر المتوقع 57.9 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 796 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 65.7 مليار دولار، عدد السكان 81.3 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 906 دولارات، الناتج المحلي الإجمالي 19.9 مليار دولار، وعدد السكان 21.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60.4 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1064 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 20.4 مليار دولار، عدد السكان 18.6 مليون نسمة، والعمر المتوقع 63.7 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1078 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 5.5 مليارات دولار، عدد السكان 4.7 ملايين، والعمر المتوقع 63 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1100 دولار، الناتج المحلي الإجمالي 33.7 مليار دولار، عدد السكان 29.7 مليون، والعمر المتوقع 58.9 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1339 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 36.2 مليار دولار، عدد السكان 25.6 مليون نسمة، والعمر المتوقع 66.3 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1348 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 10.5 مليارات دولار، عدد السكان 7.6 ملايين، والعمر المتوقع 52.2 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1471 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 3.2 مليارات دولار، وعدد السكان 2.1 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.4 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1494 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 1.3 مليار دولار، عدد السكان 611 ألفاً و343 نسمة، والعمر المتوقع 71 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1497 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 6.8 مليارات دولار، عدد السكان 4.5 ملايين نسمة، والعمر المتوقع 65.5 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1552 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 2.9 مليار دولار، عدد السكان 1.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 57.8 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1586 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 11.8 مليار دولار، عدد السكان 7.8 ملايين نسمة، والعمر المتوقع 60.5 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1640 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 32.6 مليار دولار، عدد السكان 19.2 مليون نسمة، والعمر المتوقع عند الولادة 60.8 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1647 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 63.8 مليار دولار، عدد السكان 35.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 64.1 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1658 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 72.8 مليار دولار، عدد السكان 42.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60.2 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1664 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 18.2 مليار دولار، السكان 11 مليوناً، والعمر المتوقع 63.6 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1719 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 181.6 مليار دولار، عدد السكان 105 ملايين، والعمر المتوقع 65.9 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1750 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 26.3 مليار دولار، عدد السكان 14.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 53.2 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1814 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 22.7 مليار دولار، عدد السكان 12.2 مليوناً، والعمر المتوقع عند الولادة 67.5 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1953 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 37.4 مليار دولار، عدد السكان 18.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 58.5 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1990 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 36.6 مليار دولار، عدد السكان 16.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.7 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 2031 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 26 مليار دولار، عدد السكان 12.7 مليوناً، والعمر المتوقع 60.6 سنة.نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 2055 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 23.1 مليار دولار، عدد السكان 11.2 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.2 سنة.