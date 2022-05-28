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عربي-دولي

بالأرقام.. تعرفوا على أفقر 25 دولة في العالم

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:00
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نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان: "أفقر 25 دولة في العالم وفقاً لتصنيف العام 2022"، وجاء فيه: 
 
تساهم العديد من العوامل في تكوين ثروة أي دولة، والأبرز على هذا الصعيد مواردها الطبيعية ونظامها التعليمي واستقرارها السياسي وديونها، فيما يصنف البنك الدولي أفقر البلدان على أنها اقتصادات منخفضة الدخل.
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ويعتمد هذا الترتيب على "نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي" GNI لكل بلد، وهو مقياس لإجمالي دخل البلد مقسوماً على عدد سكانها، وفقا لموقع "كارنت سكول نيوز".

ويُعبّر عن الدخل القومي الإجمالي عادة بإحدى طريقتين: الأولى بالدولار الأميركي، محسوباً باستخدام تقنية تسمى طريقة أطلس لمقارنة عملة كل دولة، والثانية بـ "تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي"، وهي قيمة افتراضية مرتبطة بقيمة الدولار الأميركي في سنة معينة.

وبموجب تعريف البنك الدولي، فإن البلدان منخفضة الدخل هي تلك التي يقل فيها الدخل القومي الإجمالي عن 1046 دولاراً اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2021. فمن تضم قائمة أفقر 25 دولة في العالم لسنة 2022، علماً أن حسابات الناتج المحلي المعتمدة في الدول كافة تعود إلى سنة 2017 من أجل توحيد المعيار وتوافر البيانات الرسمية؟

إليك أفضل 10 استثمارات منخفضة المخاطر في 2022
1 - جمهورية أفريقيا الوسطى

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 663 دولاراً، والناتج المحلي الإجمالي 3.1 مليارات دولار. عدد السكان 4.7 ملايين، والعمر المتوقع عند الولادة 52.9 سنة.

2 - بوروندي

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 686 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 7.3 مليارات دولار، وعدد السكان 10.9 ملايين، والعمر المتوقع 57.9 سنة.

3 - جمهورية الكونغو الديموقراطية

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 796 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 65.7 مليار دولار، عدد السكان 81.3 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60 سنة.

4 - النيجر

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 906 دولارات، الناتج المحلي الإجمالي 19.9 مليار دولار، وعدد السكان 21.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60.4 سنة.

5 - ملاوي

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1064 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 20.4 مليار دولار، عدد السكان 18.6 مليون نسمة، والعمر المتوقع 63.7 سنة.

6 - ليبيريا

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1078 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 5.5 مليارات دولار، عدد السكان 4.7 ملايين، والعمر المتوقع 63 سنة.

7 - موزامبيق

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1100 دولار، الناتج المحلي الإجمالي 33.7 مليار دولار، عدد السكان 29.7 مليون، والعمر المتوقع 58.9 سنة.

8 - مدغشقر

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1339 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 36.2 مليار دولار، عدد السكان 25.6 مليون نسمة، والعمر المتوقع 66.3 سنة.

9 - سيراليون

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1348 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 10.5 مليارات دولار، عدد السكان 7.6 ملايين، والعمر المتوقع 52.2 سنة.

10 – غامبيا

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1471 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 3.2 مليارات دولار، وعدد السكان 2.1 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.4 سنة.

11 - جزر سليمان

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1494 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 1.3 مليار دولار، عدد السكان 611 ألفاً و343 نسمة، والعمر المتوقع 71 سنة.

12 - إريتريا

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1497 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 6.8 مليارات دولار، عدد السكان 4.5 ملايين نسمة، والعمر المتوقع 65.5 سنة.

13 - غينيا بيساو

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1552 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 2.9 مليار دولار، عدد السكان 1.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 57.8 سنة.

14 - توغو

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1586 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 11.8 مليار دولار، عدد السكان 7.8 ملايين نسمة، والعمر المتوقع 60.5 سنة.

15 - بوركينا فاسو

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1640 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 32.6 مليار دولار، عدد السكان 19.2 مليون نسمة، والعمر المتوقع عند الولادة 60.8 سنة.

16 - أفغانستان

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1647 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 63.8 مليار دولار، عدد السكان 35.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 64.1 سنة.

17 - أوغندا

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1658 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 72.8 مليار دولار، عدد السكان 42.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60.2 سنة.

18 - هايتي

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1664 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 18.2 مليار دولار، السكان 11 مليوناً، والعمر المتوقع 63.6 سنة.

19 - إثيوبيا

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1719 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 181.6 مليار دولار، عدد السكان 105 ملايين، والعمر المتوقع 65.9 سنة.

20 - تشاد

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1750 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 26.3 مليار دولار، عدد السكان 14.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 53.2 سنة.

21 - رواندا

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1814 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 22.7 مليار دولار، عدد السكان 12.2 مليوناً، والعمر المتوقع عند الولادة 67.5 سنة.

22 - مالي

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1953 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 37.4 مليار دولار، عدد السكان 18.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 58.5 سنة.

23 - زيمبابوي

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1990 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 36.6 مليار دولار، عدد السكان 16.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.7 سنة.

24 - غينيا

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 2031 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 26 مليار دولار، عدد السكان 12.7 مليوناً، والعمر المتوقع 60.6 سنة.

25 - بينين

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 2055 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 23.1 مليار دولار، عدد السكان 11.2 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.2 سنة.
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