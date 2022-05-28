بالأرقام.. تعرفوا على أفقر 25 دولة في العالم

1 - جمهورية أفريقيا الوسطى
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 663 دولاراً، والناتج المحلي الإجمالي 3.1 مليارات دولار. عدد السكان 4.7 ملايين، والعمر المتوقع عند الولادة 52.9 سنة.
2 - بوروندي
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 686 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 7.3 مليارات دولار، وعدد السكان 10.9 ملايين، والعمر المتوقع 57.9 سنة.
3 - جمهورية الكونغو الديموقراطية
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 796 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 65.7 مليار دولار، عدد السكان 81.3 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60 سنة.
4 - النيجر
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 906 دولارات، الناتج المحلي الإجمالي 19.9 مليار دولار، وعدد السكان 21.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60.4 سنة.
5 - ملاوي
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1064 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 20.4 مليار دولار، عدد السكان 18.6 مليون نسمة، والعمر المتوقع 63.7 سنة.
6 - ليبيريا
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1078 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 5.5 مليارات دولار، عدد السكان 4.7 ملايين، والعمر المتوقع 63 سنة.
7 - موزامبيق
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1100 دولار، الناتج المحلي الإجمالي 33.7 مليار دولار، عدد السكان 29.7 مليون، والعمر المتوقع 58.9 سنة.
8 - مدغشقر
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1339 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 36.2 مليار دولار، عدد السكان 25.6 مليون نسمة، والعمر المتوقع 66.3 سنة.
9 - سيراليون
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1348 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 10.5 مليارات دولار، عدد السكان 7.6 ملايين، والعمر المتوقع 52.2 سنة.
10 – غامبيا
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1471 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 3.2 مليارات دولار، وعدد السكان 2.1 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.4 سنة.
11 - جزر سليمان
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1494 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 1.3 مليار دولار، عدد السكان 611 ألفاً و343 نسمة، والعمر المتوقع 71 سنة.
12 - إريتريا
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1497 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 6.8 مليارات دولار، عدد السكان 4.5 ملايين نسمة، والعمر المتوقع 65.5 سنة.
13 - غينيا بيساو
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1552 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 2.9 مليار دولار، عدد السكان 1.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 57.8 سنة.
14 - توغو
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1586 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 11.8 مليار دولار، عدد السكان 7.8 ملايين نسمة، والعمر المتوقع 60.5 سنة.
15 - بوركينا فاسو
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1640 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 32.6 مليار دولار، عدد السكان 19.2 مليون نسمة، والعمر المتوقع عند الولادة 60.8 سنة.
16 - أفغانستان
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1647 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 63.8 مليار دولار، عدد السكان 35.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 64.1 سنة.
17 - أوغندا
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1658 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 72.8 مليار دولار، عدد السكان 42.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 60.2 سنة.
18 - هايتي
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1664 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 18.2 مليار دولار، السكان 11 مليوناً، والعمر المتوقع 63.6 سنة.
19 - إثيوبيا
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1719 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 181.6 مليار دولار، عدد السكان 105 ملايين، والعمر المتوقع 65.9 سنة.
20 - تشاد
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1750 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 26.3 مليار دولار، عدد السكان 14.9 مليون نسمة، والعمر المتوقع 53.2 سنة.
21 - رواندا
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1814 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 22.7 مليار دولار، عدد السكان 12.2 مليوناً، والعمر المتوقع عند الولادة 67.5 سنة.
22 - مالي
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1953 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 37.4 مليار دولار، عدد السكان 18.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 58.5 سنة.
23 - زيمبابوي
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 1990 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 36.6 مليار دولار، عدد السكان 16.5 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.7 سنة.
24 - غينيا
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 2031 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 26 مليار دولار، عدد السكان 12.7 مليوناً، والعمر المتوقع 60.6 سنة.
25 - بينين
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 2055 دولاراً، الناتج المحلي الإجمالي 23.1 مليار دولار، عدد السكان 11.2 مليون نسمة، والعمر المتوقع 61.2 سنة.