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عربي-دولي

زاخاروفا: محاولات السفراء الأميركيين لعرقلة صوت وسائل الإعلام الروسية هي "ديكتاتورية الليبرانية"

Lebanon 24
28-05-2022 | 07:30
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، محاولات واشنطن، عبر سفرائها في مختلف الدول، لعرقلة وصول صوت الإعلام الروسي إلى هناك بـ "دكتاتورية الليبرالية".

وكتبت زاخاروفا، اليوم السبت، في صفحتها على "التلغرام" أنه ظهرت لدى السفراء الأميركيين في الدول المعتمدين فيها "متعة جديدة"، فهم يطالبون "بشكل هستيري" تلك الدول بعرقلة عمل الإعلام الروسي فيها".
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وأضافت: "ها هي في كل مجدها - دكتاتورية الليبرالية".
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