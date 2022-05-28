مدفيديف يدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه العملاء الأجانب

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دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة نحو العملاء الأجانب، مشيرا إلى ضرورة وضع تصنيف قانوني اتجاههم أكثر دقة ومسؤولية.وكتب في صفحته على "التلغرام"، اليوم السبت: "يجب الاعتراف بأن مراقبة العملاء الأجانب كانت شكلية إلى حد ما. والآن حان الوقت لإحلال النظام في هذا المجال. فإذا كانوا ينفذون أنشطة موجهة ضد بلادنا في مثل هذا الوقت الصعب، ويتلقون أموالاً من أعدائنا لهذا الغرض، فيجب أن يكون الرد عليهم سريعا وصارما. توقفوا عن إظهار اللين، لا سيما خلال فترة العملية العسكرية الروسية الخاصة والعقوبات غير المحدودة ضد روسيا".وأضاف: "وعلى المستوى التشريعي يجب إدخال تصنيف أكثر دقة ومسؤولية وأكثر صرامة للوكلاء الأجانب. وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما سيسمح بذلك. يجب أن تخضع أنشطة العملاء الأجانب لرقابة صارمة، وأن تصبح شفافة لمجتمعنا".كما عبر مدفيديف عن اعتقاده بأنه من الضروري بعد قرار المحكمة ذي الصلة فرض حظر على الأنشطة العامة للأشخاص الذين يعملون لصالح دولة أجنبية وملاحقتهم جنائيا.