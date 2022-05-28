Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف يدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه العملاء الأجانب

Lebanon 24
28-05-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-956884-637893523947219762.jpg
Doc-P-956884-637893523947219762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة نحو العملاء الأجانب، مشيرا إلى ضرورة وضع تصنيف قانوني اتجاههم أكثر دقة ومسؤولية.
وكتب في صفحته على "التلغرام"، اليوم السبت: "يجب الاعتراف بأن مراقبة العملاء الأجانب كانت شكلية إلى حد ما. والآن حان الوقت لإحلال النظام في هذا المجال. فإذا كانوا ينفذون أنشطة موجهة ضد بلادنا في مثل هذا الوقت الصعب، ويتلقون أموالاً من أعدائنا لهذا الغرض، فيجب أن يكون الرد عليهم سريعا وصارما. توقفوا عن إظهار اللين، لا سيما خلال فترة العملية العسكرية الروسية الخاصة والعقوبات غير المحدودة ضد روسيا".
Advertisement

وأضاف: "وعلى المستوى التشريعي يجب إدخال تصنيف أكثر دقة ومسؤولية وأكثر صرامة للوكلاء الأجانب. وقد تم بالفعل تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما سيسمح بذلك. يجب أن تخضع أنشطة العملاء الأجانب لرقابة صارمة، وأن تصبح شفافة لمجتمعنا".

كما عبر مدفيديف عن اعتقاده بأنه من الضروري بعد قرار المحكمة ذي الصلة فرض حظر على الأنشطة العامة للأشخاص الذين يعملون لصالح دولة أجنبية وملاحقتهم جنائيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-05-28
11:00 | 2022-05-28
09:27 | 2022-05-28
09:00 | 2022-05-28
08:00 | 2022-05-28
07:30 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website