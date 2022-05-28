اختطفتهما طهران.. تحديد موقع إحدى ناقلتي النفط اليونانيتين

كشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع موقع السفن، اليوم السبت، أنه نجح في تحديد مكان إحدى السفينتين اليونانيتين اللتين احتجزهما الحرس الثوري الإيراني أمس، وكانتا تحملان نفطا من العراق وقطر.



وقال إن السفينة دلتا بوسيدون موجودة إلى الجنوب من ميناء بندر لنجة الإيراني، الواقع غرب جزيرة قشم.



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تهديد إيراني

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد مساء الجمعة، احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية.



كما هدد بالاستيلاء على 17 ناقلة يونانية تتواجد في المنطقة كذلك، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع.



من جانبه، ذكر موقع لويد ليست لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة (برودينت وريور) التي ترفع علم اليونان، وتم قطرها نحو ميناء بندر عباس، مشيرا إلى أنها كانت تحمل شحنة نفط من ميناء البصرة العراقي إلى الولايات المتحدة.



فيما ذكرت مواقع شحن أن الناقلتين تحملان طاقما من 49 شخصا. كما أضاف أنه يجار العمل على تحديد موقع السفينة الأخرى (برودنت وورير).تهديد إيرانيوكان الحرس الثوري الإيراني، أكد مساء الجمعة، احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية.كما هدد بالاستيلاء على 17 ناقلة يونانية تتواجد في المنطقة كذلك، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع.من جانبه، ذكر موقع لويد ليست لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة (برودينت وريور) التي ترفع علم اليونان، وتم قطرها نحو ميناء بندر عباس، مشيرا إلى أنها كانت تحمل شحنة نفط من ميناء البصرة العراقي إلى الولايات المتحدة.فيما ذكرت مواقع شحن أن الناقلتين تحملان طاقما من 49 شخصا.

قرصنة.. واحتجاج

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إيران الجمعة بممارسة القرصنة، وقدمت احتجاجا رسميا للسفير الإيراني لدى أثينا، بسبب قيام القوات الإيرانية بما وصفته "احتجازا عنيفا" لسفينتين ترفعان علم اليونان في الخليج العربي.



ودعت اليونان للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما، مشيرة إلى أن 9 من طاقم الناقلتين هم يونانيون.



جاء هذه التطورات من جانب طهران، ردا على احتجاز السلطات اليونانية في 19 نيسان/أبريل قبالة جزيرة إيفيا ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا")، وذلك تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.