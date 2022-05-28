تركيا: مقتل 18 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 18 مسلحاً من تنظيم حزب العمال الكردستاني، في العملية العسكرية لأنقرة بجبال شمال العراق.



كما قالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي قتل المسلحين بواسطة طائرات مسيرة.

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وفي 18 نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية " قفل-المخلب" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمال العراق.



وتأتي العملية التي أطلق عليها "قفل-المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.