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عربي-دولي

تركيا: مقتل 18 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني بالعراق

Lebanon 24
28-05-2022 | 14:30
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 18 مسلحاً من تنظيم حزب العمال الكردستاني، في العملية العسكرية لأنقرة بجبال شمال العراق.

كما قالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي قتل المسلحين بواسطة طائرات مسيرة.
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وفي 18 نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية " قفل-المخلب" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمال العراق.

وتأتي العملية التي أطلق عليها "قفل-المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.
لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.

في المقابل، يخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

هذا وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
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