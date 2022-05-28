بعد ان دخلوا في المرحلة "ب".. مسؤولون روس يكشفون موعد "إعلان النصر"

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وحسبما نقلت منصة "ميدوزا" الروسية عن مصادر لم تذكر اسمها، فإن المسؤولين الروس ما زالوا يناقشون إمكانية الهجوم على كييف، وربما تجاوز ذلك إلى تصعيد على نطاق واسع وشامل.



وعلقت مجلة "نيوزويك" الأميركية، قائلة إن "الروس يفكرون في التصعيد رغم أن الخطط التي وضعوها قبل بدء العمليات العسكرية في 24 من شباط الماضي، لم تسر على النحو الذي كان مخططا له".



وبحسب مصدر قالت منصة "ميدوزا" إنه مقرب من الكرملين، فإن موسكو عازمة على أن يكون "كل شيء قد انتهى بحلول الخريف المقبل. كتب موقع "سكاي نيوز": كشفت منصة إعلامية مستقلة في روسيا، أن كبار مسؤولي البلاد يبدون تمسكا بإحراز الانتصار في الحرب الدائرة بأوكرانيا، فيما يعملون على تكثيف التحركات على الأرض من أجل إعلان "نصر عسكري" في خلال أشهر.وحسبما نقلت منصة "ميدوزا" الروسية عن مصادر لم تذكر اسمها، فإن المسؤولين الروس ما زالوا يناقشون إمكانية الهجوم على كييف، وربما تجاوز ذلك إلى تصعيد على نطاق واسع وشامل.وعلقت مجلة "نيوزويك" الأميركية، قائلة إن "الروس يفكرون في التصعيد رغم أن الخطط التي وضعوها قبل بدء العمليات العسكرية في 24 من شباط الماضي، لم تسر على النحو الذي كان مخططا له".وبحسب مصدر قالت منصة "ميدوزا" إنه مقرب من الكرملين، فإن موسكو عازمة على أن يكون "كل شيء قد انتهى بحلول الخريف المقبل.

وأوردت "ميدوزا" أن الكرملين كان يعتبر السيطرة على دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، بمثابة الحد الأدنى المطلوب عسكريا لإعلان النصر، لكن هذا الأمر لم يتحقق، فحتى الآن لم ينجح الروس سوى في السيطرة على 5 بالمئة من لوغانسك، بينما يحكمون القبضة على 60 بالمئة من دونيتسك.