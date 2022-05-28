السفير الروسي لدى لندن: لا ننوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا

Advertisement

أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين أن موسكو لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيراً إلى هذه الأسلحة لا تستخدم في هذه المواقف إطلاقا.وأضاف في تصريح لشبكة "بي بي سي" البريطانية أنه "وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن الأسلحة النووية التكتيكية، لا تستخدم في مثل هذه النزاعات على الإطلاق، ولا علاقة لها بالعملية" في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.كما، أوضح أن السلطات الروسية لديها قائمة صارمة بشروط استخدام هذه الأسلحة.