Advertisement

عربي-دولي

إنتشار كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قبيل انطلاق "مسيرة الأعلام"

Lebanon 24
29-05-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-956981-637894035953634672.jpg
Doc-P-956981-637894035953634672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أعداد كبيرة من جنوده في منطقة باب العمود في القدس المحتلة على خلفية الاشتباكات المتوقعة بسبب "مسيرة الأعلام" هناك.

يأتي ذلك في وقت يحاول فيه مواطنون فلسطينيون من داخل الأخضر الدخول إلى المسجد الأقصى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية والتي أشارت إلى منعهم من قبل قوات الإحتلال.
Advertisement

ومن المقرر نشر نحو 3000 جندي إسرائيلي. وستسلك مسيرة الأعلام طريقا عبر الحي الإسلامي في المدينة القديمة في القدس المحتلة في وقت لاحق من اليوم.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "time of israel" أنه من المتوقع أن تسمح شرطة الإحتلال لعضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة المسجد الأقصى اليوم الأحد رغم التوترات حول مسيرة الأعلام.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الشرطة أن زيارة بن غفير المحتملة للأقصى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع الأمني.

وقال تقرير للصحيفة إن مسؤولين من أجهزة أمنية منها الشاباك، كانوا جزءا من اجتماع تقييم أمني ولم يثيروا اعتراضات على زيارة بن غفير للأقصى.

(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-05-29
11:30 | 2022-05-29
11:00 | 2022-05-29
10:30 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:30 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website