إنتشار كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة قبيل انطلاق "مسيرة الأعلام"

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بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أعداد كبيرة من جنوده في منطقة باب العمود في القدس المحتلة على خلفية الاشتباكات المتوقعة بسبب "مسيرة الأعلام" هناك.يأتي ذلك في وقت يحاول فيه مواطنون فلسطينيون من داخل الأخضر الدخول إلى المسجد الأقصى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية والتي أشارت إلى منعهم من قبل قوات الإحتلال.ومن المقرر نشر نحو 3000 جندي إسرائيلي. وستسلك مسيرة الأعلام طريقا عبر الحي الإسلامي في المدينة القديمة في القدس المحتلة في وقت لاحق من اليوم.وفي السياق، ذكرت صحيفة "time of israel" أنه من المتوقع أن تسمح شرطة الإحتلال لعضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة المسجد الأقصى اليوم الأحد رغم التوترات حول مسيرة الأعلام.ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الشرطة أن زيارة بن غفير المحتملة للأقصى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع الأمني.وقال تقرير للصحيفة إن مسؤولين من أجهزة أمنية منها الشاباك، كانوا جزءا من اجتماع تقييم أمني ولم يثيروا اعتراضات على زيارة بن غفير للأقصى.(العربية)