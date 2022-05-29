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زيلينسكي: نتوقع أنباء سارة من الحلفاء

Lebanon 24
29-05-2022 | 00:30
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توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أنباء سارة" من الحلفاء بشأن الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي في خطاب للشعب الأوكراني إنّ "الجيش الأوكراني يقترب من تحقيق هدف الحصول على ميزة على الجيش الروسي عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وقوة الهجوم".
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(سكاي نيوز)
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