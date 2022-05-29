نهاية الحرب الروسية على أوكرانيا: إنقسامات غربية حقيقية حول النصر

بعد ثلاثة أشهر على غزو روسيا لأوكرانيا، طرحت الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدوء السؤال الحتمي: كيف سينتهي هذا الأمر؟

بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "في الأيام الأخيرة، نادى الرؤساء ورؤساء الوزراء وكذلك قادة الحزب الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة إلى النصر في أوكرانيا. ولكن في الغرف المغلقة توجد انقسامات حقيقية حول ما سيبدو عليه ذلك - وما إذا كان "النصر" له نفس التعريف في الولايات المتحدة، في أوروبا، وربما الأهم من ذلك، في أوكرانيا. في الأيام القليلة الماضية وحدها كان هناك اقتراح إيطالي لوقف إطلاق النار، وهو تعهد من القيادة الأوكرانية بدفع روسيا إلى الحدود التي كانت موجودة قبل بدء الغزو في 24 شباط، وتجدد النقاش من قبل مسؤولي الإدارة حول "هزيمة استراتيجية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من شأنها أن تؤكد أنه غير قادر على شن هجوم مماثل مرة أخرى. بعد ثلاثة أشهر من الوحدة الرائعة رداً على الغزو الروسي، ظهرت الانقسامات حول الخطوات المقبلة التي يجب القيام بها بعد ذلك. في الباطن، يكمن نقاش أساسي حول ما إذا كان ينبغي إنهاء المشروع الذي استمر لثلاثة عقود لدمج روسيا. في الوقت الذي تشير فيه الولايات المتحدة إلى روسيا كدولة منبوذة يجب عزلها عن الاقتصاد العالمي، يحذر آخرون، إلى حد كبير في أوروبا، من مخاطر عزل بوتين وإهانته".

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وتابعت الصحيفة، "تظهر هذه الحجة مع توسع الطموحات الأميركية. ما بدأ كمحاولة للتأكد من أن روسيا لم تحقق نصرًا سهلاً على أوكرانيا تحول بمجرد أن بدأ الجيش الروسي يرتكب خطأً تلو الآخر، وفشل في السيطرة على كييف. ترى الإدارة الآن فرصة لمعاقبة العدوان الروسي، وإضعاف بوتين، ودعم الناتو والتحالف عبر الأطلسي وإرسال رسالة إلى الصين أيضًا. على طول الطريق، تريد أن تثبت أن العدوان لا يكافأ بمكاسب إقليمية. اندلعت الخلافات حول أهداف الحرب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، حيث اقترح هنري كيسنجر، وزير الخارجية السابق، أنه من المحتمل أن تتخلى أوكرانيا عن بعض الأراضي في تسوية تفاوضية، على الرغم من أنه أضاف أنه "من الناحية المثالية، يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع الراهن" قبل الغزو، والذي تضمن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 والاستيلاء على أجزاء من دونباس. واختتم كيسنجر حديثه قائلاً: "إن مواصلة الحرب بعد تلك النقطة لن تكون حول حرية أوكرانيا، بل حرب جديدة ضد روسيا نفسها".

وأضافت الصحيفة، "إن اختلاف الأهداف، بطبيعة الحال، يزيد من صعوبة تحديد الشكل الذي سيبدو عليه النصر - أو حتى السلام المشوش. وقد تنبأت بنقاش قادم حول الموقف الذي سيتخذه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون إذا بدأت المفاوضات لإنهاء الصراع أخيرًا. إذا وافق زيلينسكي على بعض التنازلات، فهل سترفع الولايات المتحدة وحلفاؤها الكثير من عقوباتهم الساحقة، بما في ذلك ضوابط التصدير التي أجبرت روسيا على إغلاق بعض مصانعها لبناء الدبابات؟ أم أن فعل ذلك سيقضي على آمالهم في شل قدرات روسيا المستقبلية؟ في النهاية، يقول المسؤولون الأميركيون، إن الخيارات الصعبة يجب أن يتخذها زيلينسكي وحكومته. لكنهم يدركون تمامًا أنه إذا وصل بوتين بجسره البري إلى شبه جزيرة القرم، أو إذا تم رفع العقوبات جزئيًا، فسيتم اتهام بايدن من قبل النقاد الجمهوريين - وربما بعض الديمقراطيين - بمكافأة بوتين بشكل أساسي على جهوده لإعادة رسم خريطة أوروبا بالقوة. الجدل ينفجر في الوقت الذي يتغير فيه شكل الحرب مرة أخرى. قبل ثلاثة أشهر، كان الهدف الاستراتيجي لبوتين هو الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها، الآن تحولت المعركة إلى دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي الكئيب، وهي منطقة صغيرة نسبيًا حقق فيها مكاسب بالفعل، بما في ذلك الاستيلاء الوحشي على ماريوبول وجسر بري إلى شبه جزيرة القرم. وتمثل نفوذه الأكبر في الحصار البحري الذي فرضه على الموانئ التي تحتاجها أوكرانيا لتصدير القمح ومنتجات زراعية أخرى، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الأوكراني ومصدر رئيسي للغذاء للعالم. حتى الآن، مع تقدم روسيا، لا يوجد دليل حتى الآن على أن بوتين مستعد للدخول في مفاوضات. لكن الضغط سيزداد مع تزايد تأثير العقوبات على صادراته من الطاقة، كما أن قطع المكونات الرئيسية يعيق إنتاج الأسلحة لجيشه المستنفد".

وبحسب الصحيفة، "خلال الشهرين الأولين من الحرب، تحدث الرئيس بايدن وكبار مساعديه إلى حد كبير عن تزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه من مساعدة للدفاع عن نفسها - وعن معاقبة روسيا بعقوبات على نطاق غير مسبوق. بين الحين والآخر، كانت هناك تلميحات لأهداف أوسع تجاوزت دفع روسيا إلى حدودها. حتى قبل الغزو، حذر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس، من أنه إذا حاولت روسيا الاستيلاء على أوكرانيا بالقوة، فإن "قوتها وتأثيرها على المدى الطويل سوف يتضاءلان". لكن في 25 نيسان، تحدث وزير الدفاع لويد أوستن بفظاظة فاجأت زملائه، واعترف بأن واشنطن تريد أكثر من انسحاب روسي. أرادت تدمير جيشها بشكل دائم. دفعت صراحة أوستن البيت الأبيض إلى الإصرار على أنه لم يغير سياسته - مجرد إعطاء صوت لواقع ما تهدف العقوبات وضوابط التصدير إلى القيام به. لكن بمرور الوقت، تغيرت نبرة مسؤولي الإدارة تدريجياً، وتحدثوا بشكل أكثر انفتاحًا وتفاؤلًا حول إمكانية فوز أوكرانيا في دونباس. الآن، في الاجتماعات مع الأوروبيين وفي البيانات العامة، يقوم مسؤولو الإدارة بصياغة أهداف أكثر تحديدًا. الأول هو أن أوكرانيا يجب أن تظهر كدولة ديمقراطية نابضة بالحياة - وهو بالضبط ما كان بوتين يسعى إلى سحقه. والثاني هو هدف بايدن الذي يتكرر في كثير من الأحيان لتجنب الصراع المباشر مع روسيا. قال بايدن مرارًا وتكرارًا: "هذه الحرب العالمية الثالثة".

وتابعت الصحيفة، "اتحد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بشكل مدهش حتى الآن في دعم أوكرانيا، وذلك بفرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على روسيا وتزويد أوكرانيا بكميات متزايدة من الأسلحة، ولكن ليس المقاتلات النفاثة أو الدبابات المتقدمة. لكن هذه الوحدة تحت الضغط، فقد رفضت المجر، التي أيدت خمس حزم عقوبات سابقة، فرض حظر على النفط الروسي، الذي تعتمد عليه. ولا يحاول الأوروبيون حتى، على الأقل في الوقت الحالي، قطع وارداتهم من الغاز الروسي. تظهر الانقسامات في أهداف الحرب أيضًا. لدى القادة في أوروبا الوسطى والشرقية، بخبرتهم الطويلة في الهيمنة السوفيتية، آراء قوية حول هزيمة روسيا - حتى أنهم يرفضون فكرة التحدث إلى بوتين. رئيس وزراء إستونيا، كاجا كالاس، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، يتحدثان عنه كمجرم حرب، كما فعل بايدن. لكن فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أكبر وأغنى دول الكتلة، قلقة من حرب طويلة أو تنتهي مجمدة في طريق مسدود، وتخشى الضرر المحتمل على اقتصاداتها. كما تفكر تلك الدول في روسيا كدولة مجاورة لا مفر منها ولا يمكن عزلها إلى الأبد".