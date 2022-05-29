Advertisement

عربي-دولي

قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية: منظومة "سارمات" لا مثيل لها في العالم

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-957027-637894108183125994.jpg
Doc-P-957027-637894108183125994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكايف، أن منظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية الروسية ليس لها مثيل في العالم، مضيفا أن صيانتها وتعديلها في أيدي روسيا.

وقال كاراكايف في حديثه لقناة "زفيزدا" الروسية: "يجب الحديث اليوم عن منظومة "سارمات" كمنظومة نادرة ليس لها مثيل في العالم. هذا أولا. وثانيا، فإن هذه المنظومة التي تنتجها المصانع العسكرية الروسية ليست معتمدة على أي شيء، وصيانتها المستقبلية وتحديثها هي فقط في أيدينا، لكي تقوم بحراسة حدود وطننا".
Advertisement
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-05-29
11:30 | 2022-05-29
11:00 | 2022-05-29
10:30 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:30 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website