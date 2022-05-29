قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية: منظومة "سارمات" لا مثيل لها في العالم

أعلن قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكايف، أن منظومة "سارمات" الصاروخية الاستراتيجية الروسية ليس لها مثيل في العالم، مضيفا أن صيانتها وتعديلها في أيدي روسيا.



وقال كاراكايف في حديثه لقناة "زفيزدا" الروسية: "يجب الحديث اليوم عن منظومة "سارمات" كمنظومة نادرة ليس لها مثيل في العالم. هذا أولا. وثانيا، فإن هذه المنظومة التي تنتجها المصانع العسكرية الروسية ليست معتمدة على أي شيء، وصيانتها المستقبلية وتحديثها هي فقط في أيدينا، لكي تقوم بحراسة حدود وطننا".

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(روسيا اليوم)