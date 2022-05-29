مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى (فيديو)

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بدأ المستوطنون الإسرائيليون صباح اليوم الأحد، باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك.وكسرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أقفال مأذنة باب المغاربة، واعتلت أسطح المصلى القبلي، فيما كانت قد أغلقته بالسلاسل الحديدية.هذا واعتدت قوات الاحتلال على مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، واعتقلتت الشيخ رائد دعنا.واقتحم عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى بحماية مشددة.