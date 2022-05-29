مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى (فيديو)

مشاهد للشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المصلى القبلي بالسلاسل وتحاصر المصلين داخله، تزامناً مع اقتحام مستوطنين باحات #الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية#الحدث pic.twitter.com/BHKmPxWEgh
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 29, 2022
مشاهد للشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المصلى القبلي بالسلاسل وتحاصر المصلين داخله، تزامناً مع اقتحام مستوطنين باحات #الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية#الحدث pic.twitter.com/BHKmPxWEgh
عضو كنيست الاحتلال "إيتمار بن جبير" يقتحم المسجد الأقصى pic.twitter.com/N7OnTfd12L
— mahmoud Hrebat (@hrebat) May 29, 2022
عضو كنيست الاحتلال "إيتمار بن جبير" يقتحم المسجد الأقصى pic.twitter.com/N7OnTfd12L
شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين في المسجد الأقصى في هذه الأثناء
🔆 https://t.co/3NgG8DwLPv 🔆 pic.twitter.com/z4OTlr5PRc
— شمس نيوز SHMS NEWS (@shmsnews) May 29, 2022
شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين في المسجد الأقصى في هذه الأثناء
🔆 https://t.co/3NgG8DwLPv 🔆 pic.twitter.com/z4OTlr5PRc