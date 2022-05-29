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مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:01
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بدأ المستوطنون الإسرائيليون صباح اليوم الأحد، باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وكسرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أقفال مأذنة باب المغاربة، واعتلت أسطح المصلى القبلي، فيما كانت قد أغلقته بالسلاسل الحديدية.
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هذا واعتدت قوات الاحتلال على مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، واعتقلتت الشيخ رائد دعنا.

واقتحم عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى بحماية مشددة.
 
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