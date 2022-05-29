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عربي-دولي

السيناريو المحتمل لانهيار أوكرانيا.. تقريرٌ يسرد التفاصيل

Lebanon 24
29-05-2022 | 10:00
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نشرت وكالة "سبوتنيك" تقريراً تحت عنوان: "تقرير يكشف عن تفاصيل السيناريو المحتمل لانهيار أوكرانيا"، وجاء فيه:
 
كشفت تقارير روسية عن احتمال تعرض أوكرانيا لتقسيم وفق السيناريو اليوغوسلافي، وذلك بعد تراجع نظام كييف وفقدان سيطرته على مناطق عدة جنوبي البلاد.
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ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة التلغرام تقريراً أعدته جاء فيه أن خسارة وفقدان نظام كييف السيطرة على المناطق الأوكرانية وتحديدا المناطق الغربية والشرقية قد تكون بداية نهاية هذه الدولة.
وبحسب التقرير المنشور، فإن المخرج الأنسب للوضع هو تقسيم البلاد وفق السيناريو اليوغوسلافي، مشيراً إلى أن المناطق الجنوبية في أوكرانيا وصولاً إلى بريدنيستروفيا ستنضم إلى روسيا عاجلا أم أجلا، أما المناطق الغربية المتبقية من أوكرانيا سيكون مصيرها الانضمام إلى بولندا.
 
وأضاف التقرير أن "المنطقة الوسطى من أوكرانيا ستصبح دون مخرج مباشر إلى البحر، ما يعني أن أوكرانيا ستفقد بشكل نهائي قوتها البحرية"، لافتة أن "السيناريو اليوغوسلافي الذي ينتظر أوكرانيا سيكون متدرجا بالأحداث ويبدأ من إعلان بولندا المقاطعات الغربية الأوكرانية مناطق ضمن سيادة وارسو التي ستحاول تشكيل إدارات مؤقتة في المناطق الأوكرانية".
وأشار التقرير أنه "في المقابل يتحتم على روسيا ضمان أمن حدودها وسيادتها وسيكون ذلك عبر إنشاء منطقة عسكرية مغلقة على طول ساحل البحر الأسود لمسافة 100 كيلومتر من أجل وقف التهديدات المختلفة".
وخلص التقرير أنه "بحلول فصل الصيف ستكون روسيا قد عززت من سيطرتها الميدانية ووسعت من نفوذها وصولا إلى جمهورية بريدنيستروفيا المجاورة لمولدوفا".
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