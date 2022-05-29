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إختفاء طائرة تقل 22 شخصا في نيبال

Lebanon 24
29-05-2022 | 03:06
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قال مسؤولون حكوميون إن طائرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال اختفت يوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا.


وأضافوا أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي.
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وتدير هذه الطائرة شركة تارا للطيران التي تستخدم أساسا طائرات توين أوتير الكندية الصنع.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول طيران قوله إن الطائرة كانت تقل أربعة هنود واثنين آخرين من الأجانب لا تعرف جنسيتهم.
 
(سكاي نيوز)
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