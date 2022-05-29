Advertisement

عربي-دولي

خوفاً من تصعيد عسكري.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي اليوم

Lebanon 24
29-05-2022 | 03:34
A-
A+
Doc-P-957055-637894175011905079.jpg
Doc-P-957055-637894175011905079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من حالة التأهب في دفاعاته الجوية، بموازاة نصبه منظومات القبة الحديدية، تحسباً لإطلاق فصائل المقاومة صواريخ من قطاع غزة، وجنوب لبنان، خشية من تصعيد عسكري، رداً على مسيرة الأعلام الاستفزازية المقرر تنظيمها اليوم من باب العامود، مخترقة البلدة القديمة باتجاه حائط البراق، ومساعي المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى. 
Advertisement
 
وصباح اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل "مسيرة الأعلام"، بينما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال ما وصفته بمخططات الاحتلال التهويدية.
 
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم باحات الأقصى من جهة المصلى القبلي تمهيدا لاقتحامها من قبل المستوطنين.

وسمحت شرطة الاحتلال لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بعد أن منعته لعدة أسابيع.

وقبل اقتحامه للأقصى، أكد بن غفير -في تصريحات للإذاعة العبرية- إن تهديدات حركة حماس تشجعه أكثر، قائلا "هل نقوم بإغلاق دولة إسرائيل بسبب تهديدات حماس؟ اليوم يهددون في الأقصى وغدا باب العامود ويافا واللد وتل أبيب".
 
واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على عدد من المصلين في باحات الأقصى وأخرجتهم بالقوة من المسجد.
 
(الجزيرة + العربي الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-05-29
11:30 | 2022-05-29
11:00 | 2022-05-29
10:30 | 2022-05-29
10:00 | 2022-05-29
09:30 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website