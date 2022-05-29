روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب أراضيها

Advertisement

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بتمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط روسيا، إلى 6 حزيران القادم.ويشمل هذا الحظر الذي تم إدخاله في 24 شباط الماضي، المطارات في مدن أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفيروبول، ويليستا.وتعمل كل المطارات الروسية الأخرى بنظامها العادي.