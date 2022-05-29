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عربي-دولي
شينزو أبي: مواقف زيلينسكي تسببت في الصراع في أوكرانيا
Lebanon 24
29-05-2022
|
05:00
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قال رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، إن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عضوية بلاده في الناتو، ورفضه حل النزاع في دونباس أدى إلى إطلاق عملية روسية خاصة في أوكرانيا.
وأضاف آبي في مقابلة مع "الإيكونومست": "ربما كان من الممكن تجنب الأعمال العدائية إذا اضطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى التعهد بأن بلاده لن تنضم إلى الناتو، أو أن يُجبر على منح درجة عالية من الحكم الذاتي للوغانسك ودونيتسك في الشرق الأوكراني".
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وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يستطيع التأثير على زيلينسكي.
(روسيا اليوم)
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