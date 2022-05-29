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وسط بغداد.. مطعم ينهار وأشخاص يقبعون تحت الانقاض (صور)

Lebanon 24
29-05-2022 | 04:46
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، يوم الأحد، انهيار مطعم وسط العاصمة بغداد، مؤكدة وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعملية إنقاذ في حادث انهيار مطعم ضمن منطقة الجادرية قرب مجمع الوزراء".
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وأكدت المديرية "وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار".
 
 
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