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المغرب.. تحقيق جنائي حول اغتصاب شخصين لـ"قاصر"

Lebanon 24
29-05-2022 | 06:30
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قبضت السلطات الأمنية المغربية، على شخصين في مدينة أكادير (غرب البلاد)، للاشتباه في تورطهما، باغتصاب فتاة قاصر، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقال موقع "أكادير24" إنه تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و 27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق الجنائية، السبت، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بـ"اختطاف واحتجاز وارتكاب اعتداء جنسي في حق فتاة قاصر".
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ووفقا للموقع المغربي، فقد أرغم المتهمان فتاة تبلغ من العمر 14 سنة، على مرافقتهما تحت تهديد السلاح على متن دراجة نارية، وذلك قبل أن يتم الاعتداء عليها جنسيا.

وتكفلت خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف، بتقديم الدعم اللازم للضحية القاصر، وفقا لموقع "هسبريس".

وتم التحفظ على المتهمين من قبل الجهات المختصة تمهيدا لعرضهما على النيابة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية، حسب موقع "كيفاش".
 
 
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