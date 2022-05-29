آخر التطورات في فلسطين.. التوتر يتصاعد وفصائل تدعو للنفير العام في القدس

تصاعدت حدّة التوتر في محيط المسجد الأقصى، اليوم الأحد، بعدما اقتحم أكثر من 1000 مستوطن صباحاً باحات المسجد بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

Advertisement

وتأتي هذه الاقتحامات والاستفزازات قبيل "مسيرة الأعلام" المقررة، اليوم، في القدس المحتلة، في وقتٍ دعت هيئات فلسطينية المقدسيين للاحتشاد في باب العامود والبلدة القديمة لمواجهة المسيرة.

ووفقاً لقناة "الجزيرة"، فقد رفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى ومحيطه، وأدوا رقصات علنية في باحاته، وسجدوا -للمرة الأولى- بشكل جماعي وفي وقت واحد داخل الحرم القدسي دون أي تدخل من شرطة الاحتلال.

مع هذا، فقد تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة طفل بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. كذلك، هاجم شبان فلسطينيون بالحجارة مستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.



وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم باحات الأقصى من جهة المصلى القبلي تمهيداً لاقتحامها من قبل المستوطنين، كما أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وحاصرت المصلين داخله.



من جانبها، أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مستوطنين رشوا غاز الفلفل على المصلين بالقرب من باب الحديد.

وسمحت شرطة الاحتلال لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بعد أن منعته لعدة أسابيع.



وقبل اقتحامه للأقصى، أكد بن غفير -في تصريحات للإذاعة العبرية- أن تهديدات حركة حماس تشجعه أكثر، قائلا "هل نقوم بإغلاق دولة إسرائيل بسبب تهديدات حماس؟ اليوم يهددون في الأقصى وغدا باب العامود ويافا واللد وتل أبيب".

واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على عدد من المصلين في باحات الأقصى، واعتقلت 4 شبان وأخرجت آخرين بالقوة من المسجد.

مع هذا، فقد اقتحم رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو يقتحم حائط البراق في القدس المحتلة، وذلك وسط حراسة أمنية مشدّدة.

بيانٌ من الشرطة الإسرائيلية

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بياناً حول الأوضاع الأمنية والاستعدادات لفعاليات ما تسميه "يوم القدس" في جميع المناطق.

وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، المفتش ياكوف شبتاي: "تستعد شرطة إسرائيل اليوم لفعاليات "يوم القدس" في جميع أنحاء البلاد، مع انتشار معظم قواتنا الميدانية في حالة تأهب واستعداد قصوى، وجاهزة لأي سيناريو".



وأضاف شبتاي: "نحن مسيطرون في جميع الألوية وعلى جميع الأحداث، بما في ذلك الرد على أحداث محلية حصلت هذا الصباح، تم علاجها بشكل مهني وعلى الفور".



وتابع: "نقوم بجمع استخباراتي كبير يسمح لنا بمنع العمليات في جميع أنحاء الدولة والتفعيل الذكي لقوات الاستجابة..لن نسمح لأي محرض ومخالف بتشويش أحداث اليوم وانتهاك القانون والنظام".



واستطرد المفوض العام للشرطة الإسرائيلية: "من المهم أنه في مواجهة محاولات الاستفزاز من قبل المشاغبين، سيكون هناك أفراد شرطة ومحاربون يردون بمهنبة، وبشكل صارم".

تحليق لطائرات الاحتلال

إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ستحلق في سماء قطاع غزة طيلة فترة "مسيرة الأعلام" المقرر تنفيذها عصر اليوم وبعدها.



ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال قوله إنه إذا "أطلقت حركة حماس الصواريخ من قطاع غزة، فإن ذلك سيؤدي إلى رد إسرائيلي كبير"، بحسب موقع "معا" الفلسطيني.



وأوضحت أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن حركة حماس ليست معنية بالتصعيد وفتح جبهة تصعيد أخرى في غزة.