سيّدة مُسنة تواجه جنوداً اسرائيليين بـ"العكّاز".. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مُسنّة من القدس، يظهرها وهي تواجه عناصر شرطة الإحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، رغم ضعف صحتها.

وبحسب الفيديو، فقد استخدمت السيدة المسنة عكازها في تصديها للجنود الإسرائيليين، كما أنها عملت على طردهم من المكان الذي تواجدت فيه.

وتصاعدت حدّة التوتر في محيط المسجد الأقصى، اليوم الأحد، بعدما اقتحم أكثر من 1000 مستوطن صباحاً باحات المسجد بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتأتي هذه الاقتحامات والاستفزازات قبيل "مسيرة الأعلام" المقررة، اليوم، في القدس المحتلة، في وقتٍ دعت هيئات فلسطينية المقدسيين للاحتشاد في باب العامود والبلدة القديمة لمواجهة المسيرة.ووفقاً لقناة "الجزيرة"، فقد رفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى ومحيطه، وأدوا رقصات علنية في باحاته، وسجدوا -للمرة الأولى- بشكل جماعي وفي وقت واحد داخل الحرم القدسي دون أي تدخل من شرطة الاحتلال.مع هذا، فقد تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة طفل بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. كذلك، هاجم شبان فلسطينيون بالحجارة مستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم باحات الأقصى من جهة المصلى القبلي تمهيداً لاقتحامها من قبل المستوطنين، كما أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وحاصرت المصلين داخله.من جانبها، أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مستوطنين رشوا غاز الفلفل على المصلين بالقرب من باب الحديد.