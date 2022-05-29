صورة تاريخية من القدس اليوم.. فلسطيني يرفع حذاءه في وجه المستوطنين

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرجلٍ فلسطيني مُسن وهو يحمل حذاءه بوجه العلم الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى.

ووفقاً للصور المتداولة، فقد وقف الرجل في وجه عدد من المستوطنين الإسرائيليين، وحمل حذاءه أمامهم في تعبير منه عن رفضهم ومواجهتهم.

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ومنذ ساعات الصباح الأولى، ازداد منسوب التوتر في محيط المسجد الأقصى، بعدما اقتحم أكثر من 1000 مستوطن صباحاً باحات المسجد بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الاقتحامات والاستفزازات قبيل "مسيرة الأعلام" المقررة، اليوم، في القدس المحتلة، في وقتٍ دعت هيئات فلسطينية المقدسيين للاحتشاد في باب العامود والبلدة القديمة لمواجهة المسيرة.



ورفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى ومحيطه، وأدوا رقصات علنية في باحاته، وسجدوا -للمرة الأولى- بشكل جماعي وفي وقت واحد داخل الحرم القدسي دون أي تدخل من شرطة الاحتلال.