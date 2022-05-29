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عربي-دولي

خلال 5 أيام.. مقتل 7 جنود أتراك في العراق

Lebanon 24
29-05-2022 | 09:00
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل جندي تركي وإصابة آخر، السبت، خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ، الثلاثاء، إلى سبعة جنود.
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وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجنديين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتنفذ تركيا تنفذ بشكل متكرر هجمات في شمال العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق. 

وفي منتصف نيسان، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020. 

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إطلاق عملية عسكرية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.
 
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