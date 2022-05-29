معركة سيفيرودونيتسك.. أوكرانيا توقف تقدم الروس و"الخسائر فادحة"

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قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تتصدى، الأحد، لهجوم روسي على سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية بمنطقة دونباس في الشرق، لكنها واجهت كذلك زخات من قذائف المدفعية الثقيلة، بحسب رويترز.وقال سيرغي غايداي، حاكم منطقة لوغانسك، إن القصف مكثف لدرجة أنه لم يعد من الممكن تقييم أحدث الخسائر والأضرار، فيما دمرت عشرات المباني في الأيام القليلة الماضية.وأضاف "الوضع تصاعد بشدة".ونقلت صحيفة "برافدا" عن غايداي قوله إن "القوات المسلحة الأوكرانية تدفع القوات الروسية للتراجع بعيدا عن طريق ليسيشانسك - باخموت الرئيسي".وأكد غايداي أن "التعزيزات وصلت إلى خط المواجهة، مما مكن القوات المسلحة الأوكرانية من صد القوات الروسية بعيدا عن طريق الإمداد الرئيسي بين ليسيشانسك وباخموت"، مشيرا إلى أنه "يمكن استخدام الطريق مرة أخرى لإيصال الإمدادات الإنسانية".ولفت المسؤول الأوكراني إلى أن "الروس يعانون من خسائر كبيرة في فندق مير، حيث تحافظ القوات الروسية على دفاعها هناك، لأنهم دائما تحت نيراننا (...) وفي الوقت الحالي هم يختبئون هناك لكن لا يمكنهم التقدم".وفي مقابل ذلك، أعلن زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، السبت، على تلغرام أن "سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا التامة ... تم تحرير المدينة".وأصبحت معركة سيفيرودونيتسك التي تقع على الجانب الشرقي لنهر سيفرسكي دونيتس محور اهتمام روسيا التي تحقق مكاسب كبيرة، وإن كانت بطيئة، في منطقة دونباس التي تضم لوغانسك ودونيتسك.وركزت روسيا القصف على منطقة صغيرة على عكس ما قامت به في المراحل المبكرة من الصراع عندما كانت قواتها منتشرة على نطاق واسع بكثافة قليلة.