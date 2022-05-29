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عربي-دولي
بيسكوف: أردوغان عرض على بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع زيلينسكي
Lebanon 24
29-05-2022
|
11:30
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أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 أيار الجاري.
وردا على سؤال صحفي عما إذا كان هذا الاتصال متوقعا قال بيسكوف: "نعم".
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وأكد بيسكوف أيضا أن أردوغان عرض على الرئيس بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، وكذلك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
(روسيا اليوم)
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