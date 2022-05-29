Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: أردوغان عرض على بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع زيلينسكي

Lebanon 24
29-05-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-957164-637894383456393156.jpg
Doc-P-957164-637894383456393156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يخططان لإجراء مكالمة هاتفية في 30 أيار الجاري.
وردا على سؤال صحفي عما إذا كان هذا الاتصال متوقعا قال بيسكوف: "نعم".
Advertisement
وأكد بيسكوف أيضا أن أردوغان عرض على الرئيس بوتين إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من هذا اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، وكذلك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-05-29
16:30 | 2022-05-29
16:26 | 2022-05-29
16:00 | 2022-05-29
15:00 | 2022-05-29
14:30 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website