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عربي-دولي

العاهل السعودي يصدر جملة من الأوامر الملكية الجديدة

Lebanon 24
29-05-2022 | 13:30
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أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، جملة من الأوامر الملكية الجديدة، شملت اعفاء وزراء وعدد من كبار المسؤولين وتعيين آخرين.
ونصت الأوامر على تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء.
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وأعفى الملك سلمان محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، وعيّنه سفيرا للملكة في الصين.
وأعفى أيضا بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتم تعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
وأعفى العاهل السعودي توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وعيّن  فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل في ذات المنصب.
 
(روسيا اليوم)
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