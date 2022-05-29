في غضون 5 أيام.. مقتل جندي تركي ثامن بالعراق

أكدت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء الماضي إلى ثمانية.

وقتل جندي، السبت الماضي، وجرح آخر في انفجار عبوة محلية الصنع، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتوفي جندي ثان في المستشفى متأثرا بجراحه بعد إصابته الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.

وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق، حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.