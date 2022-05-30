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عربي-دولي

لافروف يكشف عن دور "خطير" تلعبه فرنسا في أوكرانيا.. ما هو؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 00:00
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرنسا تلعب دورا في تأجيج وتعزيز النازية الجديدة القائمة في أوكرانيا عبر تسليح كييف بشكل مستمر، بحسب قوله.

 

وقال لافروف في تصريح لقناة TF1 الفرنسية: "لسوء الحظ، في ما يتعلق بتأجيج القومية الأوكرانية والنازية الجديدة، فإن فرنسا تلعب دورا بارزا في هذا الأمر وهو ما يشعرنا بالحزن".

 

وأضاف أن باريس "تطالب باستمرار الحرب لتحقيق نصر" وهزيمة روسيا.

 

وتابع: "هذا يعني أن جميع مناشداتنا على المدى الطويل للغرب بدعوتنا للتفاوض على قدم المساواة تم تجاهلها عمدا".

 

وأشار أيضا إلى تقاعس باريس وبرلين في تشجيع أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

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المصدر: روسيا اليوم
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