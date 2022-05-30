مسؤول إيراني يكشف: إسرائيل تقف وراء اغتيال خدائي و "سنثأر له"

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قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي إن العقيد صياد خدائي تم اغتياله على يد إسرائيل بعد سنوات من التعقب، وأكد أن إيران ستثأر له.وأوضح اللواء سلامي لدى لقائه، أمس الأحد، بعائلة العقيد حسن صياد خدائي الذي اغتيل الأسبوع الماضي في طهران، أن بلاده ستثأر لمن تم تصفيتهم على يد إسرائيل.وأشار إلى أنه لدى زيارته مدينة قم قبل أيام، كانت هناك مطالبة شعبیة بالثأر لخدائي.وقال سلامي إن "العدو، من قلب البيت الأبيض وتل أبيب، تعقب لأشهر وسنوات الشهيد من بيت الى بيت، ومن زقاق الى زقاق، حتى تمكن من قتله، وإن العدو يعد استشهاده نصرا، وهذا يدل على عظمة الشهيد".