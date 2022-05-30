Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني يكشف: إسرائيل تقف وراء اغتيال خدائي و "سنثأر له"

Lebanon 24
30-05-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-957286-637894889050951652.jpg
Doc-P-957286-637894889050951652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي إن العقيد صياد خدائي تم اغتياله على يد إسرائيل بعد سنوات من التعقب، وأكد أن إيران ستثأر له.

وأوضح اللواء سلامي لدى لقائه، أمس الأحد، بعائلة العقيد حسن صياد خدائي الذي اغتيل الأسبوع الماضي في طهران، أن بلاده ستثأر لمن تم تصفيتهم على يد إسرائيل.
Advertisement

وأشار إلى أنه لدى زيارته مدينة قم قبل أيام، كانت هناك مطالبة شعبیة بالثأر لخدائي.

وقال سلامي إن "العدو، من قلب البيت الأبيض وتل أبيب، تعقب لأشهر وسنوات الشهيد من بيت الى بيت، ومن زقاق الى زقاق، حتى تمكن من قتله، وإن العدو يعد استشهاده نصرا، وهذا يدل على عظمة الشهيد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-05-30
14:37 | 2022-05-30
14:30 | 2022-05-30
14:15 | 2022-05-30
14:00 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website