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عربي-دولي

روسيا تنشئ نظاماً تحذيرياً وطنياً لمنع اصطدام الطائرات

Lebanon 24
30-05-2022 | 00:30
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أعلن سيرغي بابوروف، مدير عام شركة Navigator بأنه تم إنشاء أول نظام محلي روسي (SPSV) لتجنب الاصطدامات في الجو لجميع أنواع الطائرات.

وأضاف بابوروف: "نظام تجنب الاصطدام الجوي هو أول نظام محلي فريد من نوعه، ليس له نظائر. إنه يحذر الطائرات، ويرسل إشارة إلى الطيار الآلي لتجنب الاصطدام بالطائرات الأخرى".
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بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النظام على وضع مراقبة، أي المراقبة للوضع الجوي، و"هوائي" نشط ينقل المعلومات إلى الطائرات الأخرى حول موقعه.

تم تصميم "SPVS" لجميع أنواع الطائرات "Il-96" و "Sukhoi Superjet100" و "Il-14" و "MS-21" وغيرها.

وتابع قائلا: "يجري الآن تثبيت النظام بالفعل على هذه الطائرات، ويجري اختباره على طائرة L-410".

ووفقاً له، في وقت سابق، تم تثبيت نظام "TCAS" التابع لشركة "Collins" الأمريكية، التي كانت في الواقع محتكرا عالميا، على جميع الخطوط.

وأكد بابوروف: "إنه أمر معقد للغاية لدرجة أن الأمريكيين يعملون من أجله منذ عقود. ونحن كذلك. وإنه لنجاح عظيم أن نصنع مثل هذا النظام الفريد. الصناعة المحلية (الروسية) بأكملها كانت تنتظر هذا الجهاز".

وأشار إلى أن "EPSV" تم تقديمه لأول مرة في "MAKS" الأخير، ولكن ليس في نسخة هجينة، كما هو الحال الآن.

واختتم بابوروف بالقول: "هذا بدون نظام للتحذير من قرب الأرض. والآن تم دمج العديد من الوظائف الإضافية في هذا النظام، بما في ذلك التعرف على محيط الأرض".
 
 
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