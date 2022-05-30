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عربي-دولي

خطوة جديدة من زعيم كوريا الشمالية بشأن "كورونا".. ما هي؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 01:00
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية (الشمالية)، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي تجري السيطرة عليه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.

وقال التقرير إن المشاركين في الاجتماع التشاوري للمكتب السياسي برئاسة كيم جونغ أون، استمعوا إلى أحدث تقرير صادر عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ بشأن حالة انتشار الوباء.
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وتم الإبلاغ عن أكثر من 89500 حالة إصابة بالحمى، من مساء الجمعة إلى مساء السبت، مع تعافي حوالي 106 آلاف حالة في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ أواخر نيسان، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالحمى قرابة 3.44 مليون شخص، تعافى منهم أكثر من 3.26 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 69.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية في 12 أيار باكتشاف، متحور أوميكرون الفرعي "بي أيه.2"، بعد جمع عينات من مجموعة من المرضى في العاصمة بيونغ يانغ في 8 أيار، وهي المرة الأولى التي تم فيها تأكيد إصابات بكوفيد-19 في البلاد.
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