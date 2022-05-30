توقيف زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي.. ما السبب؟

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ألقت قوات الأمن في الولايات المتحدة القبض على بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بسبب قيادته سيارته تحت تأثير الكحول في وقت متأخر من ليلة السبت.وعقب القبض عليه في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا مساء السبت، وجهت إليه تهمة القيادة بمستوى 0.08 أو أعلى من الكحول في الدم وكذلك القيادة تحت تأثير الكحول، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية.وتم الإبلاغ عن اعتقال بول (82 عاماً) الذي تزوّج من نانسي منذ عام 1963، لأول مرة بواسطة موقع "TMZ".وذكرت الشبكة الأميركية أن بول بيلوسي أطلق سراحه صباح الأحد وفقاً لسجلات مقاطعة نابا.وتشير هذه السجلات إلى أن الكفالة حددت بمبلغ 5000 دولار.وقالت المتحدثة باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إنها لن تعلق على الأمر باعتباره أمرا خاصا، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.