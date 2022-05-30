Advertisement

عربي-دولي

نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
30-05-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-957301-637894900424900508.jpg
Doc-P-957301-637894900424900508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، ليلة الاثنين، أن نيجيريا أكدت 21 إصابة بجدري القرود منذ بداية العام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

ويستوطن جدري القرود في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وهو إصابة فيروسية تكون خفيفة عادة.
Advertisement

ومع هذا، فقد أثار المرض قلقاً عالمياً بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في ما لا يقل عن 19 دولة، منذ أوائل أيار، ومعظمها في أوروبا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-05-30
14:37 | 2022-05-30
14:30 | 2022-05-30
14:15 | 2022-05-30
14:00 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website