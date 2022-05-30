"قلق" كبير.. هذا ما أعلنته بعثة أممية بشأن اليمن

عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الأحد، عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد القتلى والجرحى المدنيين بسبب مخلفات الحرب في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت البعثة في بيا إن "خمسة مدنيين قتلوا، بينهم امرأة و طفل، وأصيب طفل، 6 أعوام، في حوادث في منطقتي الحوك وحيس، في نهاية الأسبوع الماضي وحده".

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وفي وقت سابق الأحد، أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة طفل بعد انفجار لغم في دراجة نارية كانوا يستقلونها أثناء مرورهم في منطقة الحشاش، بين مديرتي حيس والجراحي، جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

ومنذ بداية الهدنة الإنسانية المعلنة في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قتل وأصيب العديد من المدنيين في محافظات تعز، والبيضاء، والحديدة، بعد انفجار ألغام تتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بزرعها، ورفض تسليم خرائط أماكنها.