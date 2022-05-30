ما هي نهاية "اللعبة الأميركية" للحرب في أوكرانيا؟

قبل وقت قصير من شن روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط، قدم الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة، نظرة متشائمة للنتيجة المحتملة. وقال خلال جلسة استماع مغلقة بالكونغرس إن إحدى النتائج المحتملة هي أن كييف يمكن أن تسقط في غضون 72 ساعة.

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وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "وفي حديثه يوم الإثنين، بعد مرور ثلاثة أشهر ليس فقط على صد الأوكرانيين الهجوم الأولي على العاصمة، وإنما على صمودهم في حرب برية طاحنة في جنوب شرق البلاد، وجه ميلي ملاحظة مختلفة تمامًا. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل دعم المجهود الحربي الأوكراني لأنه كان من المهم إثبات أن "الكبار لا يمكنهم فقط تدمير وغزو الضعفاء والصغار". وفي ما يتعلق بكيفية انتهاء الحرب، قال ميلي إن الأمر متروك للأوكرانيين لتقرير "الوضع النهائي داخل حدود أوكرانيا".

دفعت نجاحات أوكرانيا في ساحة المعركة إلى حالة من الانتصار تقريبًا في بعض أجزاء واشنطن في الأسابيع الأخيرة. على النقيض من كآبة الأيام الأولى للصراع، يرى بعض السياسيين والمسؤولين البارزين الآن فرصة لتوجيه ضربة حاسمة لروسيا. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، بعد زيارة كييف واجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن أميركا تقف "مع أوكرانيا حتى تحقيق النصر". قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "نريد أن نرى روسيا تضعف إلى درجة ان لا تستطيع القيام بالأشياء التي فعلتها في غزو أوكرانيا"."

وتابعت الصحيفة، "خصصت واشنطن مساعدات غير مسبوقة بقيمة 54 مليار دولار منذ أن بدأت الحرب لمواصلة القتال لأشهر مقبلة. تمت الموافقة على معظم ذلك الأسبوع الماضي، عندما وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونًا بموجبه سيتم تحويل 40 مليار دولار إضافية إلى المجهود الحربي، بما في ذلك حوالي 20 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية. ولكن وراء الخطاب الواثق، هناك قدر أقل بكثير من الوضوح بشأن ما تعتقد واشنطن أنه يمكن، وينبغي أن يحدث في أوكرانيا. هناك القليل من التفاصيل حول كيف ستبدو الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في الواقع أو نوع التسوية الإقليمية التي قد ينتهي بها المطاف بتشجيع الأوكرانيين على قبولها. وفقًا لنقاط الحوار الداخلية التي تمت صياغتها مؤخرًا من مجلس الأمن القومي الأميركي والتي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن واشنطن "تسعى إلى أوكرانيا ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة" وتهدف إلى التأكد من أن جهود روسيا للسيطرة على أوكرانيا "تنتهي بفشل استراتيجي". وفقًا لنقاط الحوار، "نحن نركز على منح أوكرانيا أقوى يد ممكنة في ساحة المعركة لضمان تمتعها بأكبر قدر ممكن من النفوذ على طاولة المفاوضات". يقول بعض المحللين إن الإدارة ربما تعمد إبقاء عناصر من أهدافها الحربية غامضة. وقال كل من ستيفن بيفر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا وويليام بيري في جامعة ستانفورد، "الهدف هو ضمان فشل روسيا في عدوانها على أوكرانيا... ما هو غير واضح بالضبط، كيف تعرّف الفشل؟ للحفاظ على درجة من المرونة، لن يرغبوا في التعمق كثيرًا في التفاصيل حول ذلك"."

وأضافت الصحيفة، "تحاول إدارة بايدن الآن إجراء عملية توازن دقيقة. إنها تريد تقديم دعم عسكري فعال لأوكرانيا وتجنب أي انطباع بأنها تحاول دفعها إلى حلول وسط في نهاية المطاف بشأن الأراضي التي من شأنها أن تخلق مشاكل سياسية في كييف. لكن في الوقت نفسه، تحاول توحيد تحالف دولي لدعم أوكرانيا يضم بعض الحلفاء الأوروبيين الذين يعبرون عن قلقهم بصوت عالٍ وعلني بشأن تأثير حرب طويلة الأمد على أوكرانيا ومجتمعها وعلى اقتصاداتهم. في الأسابيع الأخيرة، أدلى زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميعًا ببيانات وأعلنوا تأييدهم على نوع من وقف إطلاق النار والتسوية التفاوضية. وبينما يصر جميع أعضاء التحالف الدولي على أن القرارات النهائية بشأن أهداف الحرب تقع على عاتق الأوكرانيين، فإنهم يعرفون أن قدرة كييف على مواصلة القتال تعتمد بشكل كبير على الأسلحة والمساعدة المالية التي تتلقاها - والأهم من ذلك كله من الأميركيين. وقال ستيفانو ستيفانيني، سفير إيطاليا السابق لدى الناتو، "يتمنى الأوروبيون لو عرفوا ما هي خطة نهاية اللعبة لأميركا، لأن فكرة خسارة روسيا - أو عدم فوزها - لم يتم تحديدها"."

وبحسب الصحيفة، "تشير المساعدة الأميركية الجديدة المهمة إلى التزام واشنطن تجاه أوكرانيا على المدى الطويل. ولكن يتم أيضًا مقاربتها بعناية. لقد أرسلت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، وقال المسؤولون إنهم يناقشون الطلبات الأوكرانية الإضافية بينما يخططون لكيفية توزيع الحزمة الأحدث. ترى القوات الأوكرانية أن إطلاق النيران البعيد المدى أمر بالغ الأهمية في معركة أصبحت معركة استنزاف، حيث يقصف الطرفان بعضهما البعض بالمدفعية الثقيلة ويتكبدان خسائر فادحة. تعهدت الولايات المتحدة بتقديم العشرات من مدافع هاوتزر عيار 155 ملم أميركية الصنع - والتي لها مدى أطول وأكثر دقة من المدافع الروسية القياسية. قال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن الغالبية وصلت إلى أوكرانيا وبوشر استخدامها في ساحة المعركة. وطالب المسؤولون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا بأسلحة أطول مثل الهايمارس، وهو نوع من قاذفات الصواريخ تطلق في رشقات سريعة. ومع ذلك، لم تتخذ الولايات المتحدة قرارًا بشأن هذا النظام بعد.وقال مسؤول في الكونغرس إن الإدارة مترددة في إرسالهم. وتحظى مثل هذه الخطوة بتأييد البنتاغون ووزارة الخارجية وقد يصدر القرار الأسبوع المقبل".

ورأت الصحيفة أن "العديد من حلفاء واشنطن الأوروبيين يتشاركون المخاوف عينها بشأن حرب طويلة الأمد. حتى الآن، أبقت الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي وشركاء آخرين معًا. ومع ذلك، بدأت بعض الشروخ في الظهور حيث أن حرب أوكرانيا قد خلقت خطوط تصدع جديدة في أوروبا، مع دول مثل بولندا والمملكة المتحدة، في حين أن فرنسا وإيطاليا وألمانيا دعتا إلى مزيد من الحذر. يبدو أن واشنطن في مكان ما وسط حلفائها الأوروبيين، حيث لا يضغط المسؤولون من أجل عودة فورية لمحادثات السلام، لكنهم أيضًا أكثر حذراً من البعض بشأن التصعيد المحتمل.

يتناقش الدبلوماسيون والمحللون بشكل متزايد بشأن المدى الذي ستذهب إليه أوكرانيا مع استمرار الحرب. قال محللون إن الوعود الأميركية بترك الحدود النهائية لأوكرانيا تركت بعض الحلفاء في حالة من عدم الارتياح. كما تخشى الدول الأوروبية من أن أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق نتيجة الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية - لوقف صادرات الحبوب - ستدمر الدول الهشة في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يؤجج موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا".