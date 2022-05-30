سبب قد ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون أشهر

من السهل رؤية الحرب في أوكرانيا كعلامة على عالم عنيف لا مفر منه. ولكن إذا كان المستقبل يبدو قاتمًا، فربما يكون ذلك بسبب تركيزنا على الصراعات التي تحدث والتغاضى عن القوة الجاذبة للسلام، بحسب ما كتبت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية.

Advertisement

وقالت" كمثال على ذك، ما جرى في التاسع من آذار، بعد أسبوعين من الغزو الروسي. عند حلول المساء، أطلقت الهند بطريق الخطأ صاروخ كروز على باكستان. كما كان متوقعا، أعقب ذلك الهدوء. سعى الجانبان إلى تجنب التصعيد - كما فعلوا منذ عقود. إن التركيز على الأوقات التي يفشل فيها السلام هو نوع من التحيز في الاختيار، وهو ما يجعلنا نعتقد أن الحرب أكثر شيوعًا مما هي عليه بالفعل. حادثة الهند هي تذكير جيد لحقيقة بسيطة: الحرب مدمرة للغاية لدرجة أن الأعداء يفضلون كره بعضهم البعض بسلام. حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صانع الصراع الذي يغير العالم في أوكرانيا، حاول تجنب الحرب بطريقته الخبيثة. على مدى عقدين من الزمن، استخدم كل الوسائل المخادعة الممكنة لاستمالة أوكرانيا: المال الأسود، والدعاية، والعملاء السياسيين، والتسمم، والدعم الانفصالي. قام بكل هذه الأمور لأنه، على الرغم من الكلفة والشر التي يحيط بها، لم تكن خطوات متهورة مثل اشعال فتيل الحرب".

وتابعت الصحيفة، "الهدف من عرض ما سبق هو ليس التقليل من هول الغزو الروسي لأوكرانيا. تستحق حرب بوتين الوحشية أقصى اهتمامنا، لكن سيكون من التضليل، ناهيك عن الإحباط، إذا لم نفكر أيضًا في جاذبية السلام. الأهم من ذلك، هذا الأمر سوف يعطينا نظرة ثاقبة حول متى وكيف يمكن أن ينتهي الصراع الحالي. أولاً، لماذا غزت روسيا؟ كل إجابة على السؤال "لماذا نقاتل" هي مثال على تجاهل المجتمع أو قادته للثمن الرهيب الذي سيتم دفعه. يبدو أن بوتين، المنعزل والمعزول، قد قلل من تقدير التكاليف غير المؤكدة لغزو أوكرانيا. أيضًا، بصفته ديكتاتورًا، كان يعلم أنه لن يضطر إلى دفع معظمها. ويبدو أنه مستعد لتحمل أي تكاليف لتحقيق غاياته الخاصة: المجد الشخصي والوطن، بالإضافة إلى الحفاظ على الذات والسلطة - والقضاء على الديمقراطية الموجودة على عتبة بابه. لكن في النهاية، ستكون تكلفة هذه الحرب حافزًا قويًا للحد من القتال. كانت التكلفة الأكثر وضوحًا هي مقتل عشرات الآلاف، وتحويل المدن إلى ركام ، والأقل وضوحا، لكنه حاسم، هو استنزاف سندات الخزانة على كلا الجانبين.

يقدّر يوري جورودنيشنكو الخبير الاقتصادي في بيركلي أن أوكرانيا تتطلب نصف دخلها القومي الشهري قبل الحرب لمواصلة الحرب التقليدية التي تخوضها. بالطبع، ما تكسبه أوكرانيا بعيد جداً عن هذا المبلغ. وحتى لو كانت مصانعها وحقولها تنتج بكامل طاقتها، فلن تتمكن الدولة من جلب هذه البضائع إلى السوق - فالاحتلال الروسي لماريوبول وحصارها على الموانئ الأوكرانية الأخرى يعني خروج القليل من البضائع".

وبحسب الصحيفة، "تمتلك موارد مالية كبيرة، لكن ثمن القتال لا يزال باهظًا. يعتقد أحد محافظي البنوك المركزية الروسية أن الركود الناتج عن ذلك في بلاده سيكون عميقًا مثل الانهيار الاقتصادي بعد الحرب الباردة - وحتى أسوأ من ذلك، لأن التعافي سيكون أبطأ. إذا استمر القتال، فإنه يتوقع "عكس التصنيع". هذه أخبار سيئة لرئيس بنى شعبيته على تحقيق الرخاء. قد يكون هذا هو السبب في عدم استخدام بوتين لخطابه في يوم النصر في 9 أيار لتصعيد الصراع. قد تشير التكاليف على كلا الجانبين أن حرب أوكرانيا ستنتهي في غضون أشهر وليس سنوات. ومع ذلك، فإن القدرة على المساومة في الأشهر المقبلة ستكمن مع الجانب الأكثر استعدادًا وقدرة على دفع الثمن الباهظ للحرب. وهذا يعني أن حلفاء أوكرانيا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، سيواجهون قرارات مشحونة مع استمرار القتال، مع ديناميكيات استراتيجية معقدة - القليل منها قيد المناقشة علنًا. بالنظر إلى المستقبل، لا يمكن للاقتصاد الأوكراني أن يدعم حربًا تقليدية غير محددة بمفرده. التمرد خيار، لكن الحرب المنتظمة المستمرة ربما تتوقف على استعداد الغرب للمساعدة في تغطية الفاتورة. إذا كان الأمر كذلك، فإن عزم الناتو وأمواله سيساعدان في تحديد طول هذه الحرب ومدى وحشيتها. طالما يعتقد بوتين أن الجيش والخزانة الروسية يمكن أن تصمد أكثر من أوكرانيا، فلديه حافز لشن حرب استنزاف. يمكن لحلف الناتو مواجهة هذا الحافز. إن الالتزام الراسخ الآن بالدفع والاستمرار في دفع تكاليف الحرب يمكن أن يقوض خطة روسيا لإرهاق أوكرانيا، مما يسرع في نهاية القتال".

ورأت الصحيفة أنه "ومع ذلك، فإن الجانب الآخر هو أن التردد الغربي أو الغموض بشأن دعمها يمكن أن يقنع روسيا بالعودة نحو حرب الاستنزاف تلك. خصصت الولايات المتحدة للتو 40 مليار دولار لأوكرانيا. وأضافت بريطانيا 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار). وفقًا لأرقام جورودنيشينكو، فإن هذا يساوي حوالى ستة أو سبعة أشهر من فاتورة حرب أوكرانيا. هل سيؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف بدرجة كافية على بوتين؟ أم أن الغرب بحاجة إلى الذهاب أبعد من ذلك؟ لو كان خيار "إعادة أوكرانيا بأي ثمن" خيارًا بسيطًا وآمنًا، قد يمارس السلام قوة جاذبية، لكن هذا لا يعني أن لا شيء يفلت من مداره. إذا كانت روسيا لا تثق في عزيمة الغرب، أو أساءت تصور التهديد أو كانت عازمة أيديولوجيا على الاستيلاء على أي حال، فقد يكون القتال طويلًا ومكثفًا. قد يجد الناتو نفسه يدعم حربًا أخرى إلى الأبد، حرب ذات خطر تصعيد صغير ولكنه مخيف بين الناتو وروسيا. يجب أن ندعم الأسلحة والمساعدات المالية وإلغاء الديون لأوكرانيا في وقت الحاجة هذا، ولكن دعونا نكون واضحين بشأن ما يعنيه إرسال إشارة حازمة وملتزمة. هذا يعني أنه بعد ستة أو سبعة أشهر من الآن، إذا لم يتراجع بوتين، فإن وحدة الغرب وشغفه لا يمكن أن يتلاشى. إذا راوغنا، فإن أعلى تكلفة للحرب الجارية سوف يتحملها الأوكرانيون".