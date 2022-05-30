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عربي-دولي

وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة تزور كييف الإثنين

Lebanon 24
30-05-2022 | 06:00
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تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بأول زيارة لها إلى أوكرانيا الإثنين للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين. 
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وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على إنعدام الأمن الغذائي.

كذلك، أشار البيان إلى أنها ستزور بوتشا حيث ارتكبت مجازر بحق مدنيين تتهم بها القوات الروسية.
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