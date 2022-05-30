سقط من شرفة الطبقة الثالثة في حارة حريك!

نقل عناصر من الدفاع المدني مواطن إلى مستشفى الساحل، اصيب جراء سقوطه من شرفة شقة تقع في الطبقة الثالثة من احدى المباني السكنية في حارة حريك - ضاحية بيروت الجنوبية.

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