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عربي-دولي

سقط من شرفة الطبقة الثالثة في حارة حريك!

Lebanon 24
30-05-2022 | 06:09
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نقل عناصر من الدفاع المدني مواطن إلى مستشفى الساحل، اصيب جراء سقوطه من شرفة شقة تقع في الطبقة الثالثة من احدى المباني السكنية في حارة حريك - ضاحية بيروت الجنوبية.
 
 
 
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