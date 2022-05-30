Advertisement

عربي-دولي

المعركة مستعرة... القوات الروسية تتقدم وسط أهم مدن دونباس

Lebanon 24
30-05-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-957412-637895137469704581.jpeg
Doc-P-957412-637895137469704581.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، الاثنين، أن القوات الروسية تقدمت نحو وسط مدينة سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا، التي تتعرض للقصف منذ أسابيع، وحيث يدور قتال في الشوارع الآن.

وقال حاكم المنطقة على تلغرام: "الروس يتقدمون في اتجاه وسط سيفيرودونتسك. القتال مستمر، والوضع صعب جداً".
Advertisement

وذكر أن شخصين أصيبا الاثنين عندما تعرضت سيارتهما لهجوم، وهما الآن "بخير"، وفُقد 3 أطباء بحسب المصدر نفسه.

وأضاف غايداي "دمرت البنى التحتية الحيوية في سيفيرودونتسك و60 بالمئة من المساكن لا يمكن ترميمها".

وأكد أن الطريق الذي يربط سيفيرودونيتسك بجارتها ليسيتشانسك ثم بطريق باخموت جنوباً "خطير" جداً بحيث لا يسمح بإجلاء المدنيين ونقل المساعدات الإنسانية.

وأفاد غايداي، الأحد، عن هجوم روسي على سيفيرودونتسك وقتال في الشوارع.

وقال إن الوضع في ليسيتشانسك "تدهور إلى حد كبير".

وتتعرض سيفيرودونتسك، المدينة التي كانت تضم 100 ألف نسمة قبل الحرب، لقصف الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لروسيا الذين يقاتلون إلى جانبها بالمدفعية منذ أسابيع. وقتل عشرات المدنيين هناك.

تقع سيفيرودونتسك وليسيشانك على بعد أكثر من 80 كلم شرق كراماتورسك، التي أصبحت المركز الإداري لدونباس الأوكرانية منذ أن استولى الانفصاليون المدعومون من موسكو على الجزء الشرقي من هذا الحوض الكبير في عام 2014.
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-05-30
14:37 | 2022-05-30
14:30 | 2022-05-30
14:15 | 2022-05-30
14:00 | 2022-05-30
13:43 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website