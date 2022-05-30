بوروشينكو يطلب من زيلينسكي السماح له بالخروج من أوكرانيا

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طلب الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، من الرئيس الحالي، فلاديمير زيلينسكي، السماح له بالخروج من البلاد.وجه بوروشينكو في قناته على "تليغرام" لزيلينسكي طلبا بالسماح بمغادرة البلاد، حيث حاول الرئيس السابق الخروج مرتين إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية "رافا-روسكايا"، إلا أن حرس الحدود منعوه في المرتين. وأوضح بوروشينكو في رسالته أنه يريد أن يتحدث في مؤتمر وقمة حزب الشعب الأوروبي بمدينة روتردام بهولندا، ولديه دعوة رسمية ورحلة عمل موقعة من رئيس البرلمان الأوكراني.وتابع بوروشينكو: "بعد أن تم تعطيل رحلتي إلى الجمعية البرلمانية لحلف (الناتو)، كجزء من الوفد البرلماني الرسمي، على نحو غير قانوني، آمل أن نكون قد توصلنا إلى الاستنتاجات، ولن يتدخل أحد في مغادرتي إلى روتردام".ويواجه بوروشينكو في أوكرانيا تهم اشتباه بالخيانة ودعم الإرهاب في قضية إمدادات الفحم من دونباس، وقد تصل عقوبة هذه التهم إلى 15 عاما في السجن. وفي يناير الماضي، أفرجت عنه محكمة مقاطعة بيشيرسكي في كييف بناء على التزام شخصي، وأمرته بتسليم جواز سفره وعدم مغادرة كييف والمنطقة بدون إذن من المحقق.