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عربي-دولي
الإمارات تُدين اقتحام باحة المسجد الأقصى
Lebanon 24
30-05-2022
|
08:30
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أدانت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، بشدة، "اقتحام مستوطنين إسرائيليين متطرفين لباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية".
وفي بيان لها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، موقفها الثابت بـ"ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
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ودعت الخارجية الإماراتية، السلطات الإسرائيلية، إلى "خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان"، مؤكدة "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".
وشددت الإمارات على "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
(روسيا اليوم)
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