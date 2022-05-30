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عربي-دولي

هل تسلم واشنطن كييف راجمات بعيدة المدى؟

Lebanon 24
30-05-2022 | 12:30
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يستمر الغرب في تزويد نظام كييف بأسلحة، وسط حديث عن قرب تسليم كييف راجمات صاروخية بعيدة المدى مصنوعة في الولايات المتحدة.

وأعلنت مؤخرا إدارة جو بايدن أنها تدرس إمكانية تسليم كييف راجمات الصواريخ  M142 HIMARS التي قد يبلغ مدى عملها 300 كلم.
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يذكر أن إنتاج راجمة  M142 HIMARS بدأ عام 2005، ثم خضعت المنظومة عدة مرات للتطوير والتحديث.

استخدمت راجمة الصواريخ لأول مرة عام 2010 في أفغانستان. وبعد أن أدخلت إلى تصميمها تعديلات ملحوظة صار يمكن أن تستهدف مدنا كثيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومدنا روسية كذلك.

ويبلغ مدى عمل المنظومة التي يتوقع إن تسلم كييف 70 كلم وذلك في حال تزويدها بصواريخ MFOM و MGM-140 ATACMS. لكن صاروخا تكتيكيا موجها نشيطا نفاثا من طراز  ATACMS Block IA Unitary يدخل حوزة راجمة الصواريخ  M142 HIMARS، ويبلغ مدى عمله 270 كلم، ويعني ذلك أن هذا الصاروخ يمكن أن يستهدف مدنا روسية مثل بلغورود وكورسك وفورونيج وغيرها في حال نشر المنظومة في محافظ خاركوف الأوكرانية مثلا.

مع ذلك فإن العسكريين الأميركيين يُنهون في الوقت الراهن اختبارات صاروخ موجه فائق الدقة PrSM بمدى يصل 500 كلم، ويمكن أن يدخل الصاروخ حوزة راجمة الصواريخ ويهدد بذلك حتى العاصمة الروسية موسكو. وليس هناك أي ضمان لعدم تسليم الصاروخ المذكور إلى الجيش الأوكراني الذي خسر عددا كبيرا من نماذج سوفيتية لراجمات الصواريخ سوفيتية الصنع مثل "غراد" و"اوراغان" وغيرها.
 
(روسيا اليوم)
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