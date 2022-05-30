سلوفاكيا تسلّم أوكرانيا 8 مدافع ذاتية الدفع

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صرح وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، بأن 8 مدافع ذاتية الدفع من طراز "زوزانا 2" عيار 155 ملم قد سلّمت إلى أوكرانيا.ويصل مدى إطلاق المدافع الذاتية من هذا الطراز 40 كيلومترا. بالإضافة إلى ذلك، كان ناد قد قال، في وقت سابق، إن سلوفاكيا يمكن أن تنقل دباباتها من طراز "تي-72" وناقلات الجند المدرعة إلى كييف، ومع ذلك شدد على أن سلوفاكيا لن تنقل المعدات العسكرية من قواتها المسلحة إلا عندما تتلقى "بديلا مناسبا" لها.ووفقا للوزير السلوفاكي، فإن الجيش الأوكراني يعرف بالفعل كيفية استخدام هذه المعدات، لذلك لن تكون هناك أي حاجة لإضاعة الوقت في التدريب عليها.وكانت سلوفاكيا قد أبرمت، في أوائل مايو، عقدا لإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية، حيث تشمل الدفعة الأولى من المعدات، التي كان من المفترض أن ترسلها كييف إلى براتيسلافا، عشرات المركبات الاستطلاعية المدرعة من طراز "بي آر دي إم-2".